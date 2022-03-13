خطوات تخزين الثوم داخل المنزل بخطوات بسيطة: «مفروم وبقشره»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تسعى العديد من السيدات لتخزين الثوم داخل المنزل، وذلك حتى تتمكن من توفيره بكميات جيدة خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، ويدخل في إعداد العديد من الوجبات المختلفة، لذلك نقدم لكِ الطريقة الصحيحة لتخزينه حسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

تخزين الثوم في الثلاجة

الثوم المفروم

- اطحني كمية كبيرة من الثوم.

- في الخطوة التالية ضعيها داخل علبة بلاستيكية وليست زجاجية، ويجب أن تكون جافة ونظيفة.

- ضعي قليل من الزيت فوق الثوم المطحون، ويفضل أن يكون زيت زيتون.

- وفي النهاية احفظيه داخل الثلاجة.

غير المفروم

قومي بتقشير كمية كبية من فصوص الثوم، ومن ثم ضعي حباتها داخل برطمان زجاجي، وضعي عليهم زيت عباد الشمس أو الذرة حتى تتم تغطيتهم تمامًا.

- في الخطوة التالية، اغلقي البرطمان جيدًا وضعيه داخل الثلاجة.

تخزين الثوم فى الفريزر

- المقادير:

ثوم أخضر جديد

ملح

زيت

فلفل رومي أحمر

فلفل أخضر حار

- طريقة التخزين:

- قومي بإزالة القشرة الخارجية لرأس الثوم.

- يُخلط الثوم مع الزيت ومن ثم قومي بحفظهم.

- في الخطوة التالية، يُخلط الثوم مع الفلفل الرومي الأحمر والزيت وقومي بحفظه.

- بعد ذلك يُخلط الثوم مع الملح والفلفل الأخضر.

- تُحفظ أنواع الثوم داخل برطمانات زجاجية منظفة جيدًا من الداخل، ومن ثم أغلقيها وضعيها في الفريزر حتى الاستخدام.

تخزين الثوم المقشر

يمكن حفظ الثوم المقشر داخل الفريزر الخطوات السابقة، وذلك من خلال وضعه داخل وعاء ممتلئ بمكعبات الثلج، أو داخل أكياس بلاستيكية خاصة بالتجميد، لكن مكعبات الثلج تفضل بصورة كبيرة، لأنها تساعد في سهولة استخراجه عند الاستخدام.

تخزين الثوم بقشره

طريقة أخرى لحفظ الثوم أيضًا وهي تخزينه بقشره، حيث يمكن حفظه كاملًا دون تقشيره أو قطع عروشه الخضراء، حتى لا يذبل، وذلك من خلال وضعه داخل سلة مصنوعة من الأسلاك، أو وعاء جيد التهوية، وتركه في مكان بعيدًا عن الرطوبة والشمس.

وإلى جانب الطرق المختلفة لتخزين الثوم داخل المنزل، يمكن أيضًا استخدامه بشكل أساسي في إعداد العديد من الأكلات، والتي من بينها:

الثوم مع خضار سوتيه

- المقادير:

بيضة‏ ‏

فص ثوم

زيت

للتقديم:

خضار سوتيه

- طريقة تحضير الثوم مع خضار سوتيه

- تُشوح شرائح الفلفل الرومي الأحمر مع الكوسة والجزر والفاصولياء الخضراء، وبعد ذلك ضعي الطاسة جانبا.

- ومن ثم افرمي 3 فصوص ثوم مع صفار بيضة.

أضيفي كمية بسيطة من الزيت وقلبيهم.

في الخطوة التالية يضاف صفار البيض على وجه الخضار ومن ثم يُقدم.

طريقة تحضير خبز بالثوم

- المقادير:

عيش فرنسي

جبنة موتزريلا

زبدة

ثوم

أعشاب

خل

ملح

فلفل

- يُقطع العيش إلى شرائح ثم يُدهن بالزبدة.

- بعد ذلك ضيفي الجنبة والأعشاب إليه وتبليه بقليل من الخل والملح والفلفل.

- في الخطوة الأخيرة، أدخليه الفرن حتى تذاب الجبنة وتتحول للون الذهبي، وقدميه.

طريقة تحضير الدجاج بالثوم

- المقادير:

أوراك دجاج

جزر

كرات

كرفس

فلفل أسود

بصل

ثوم

ليمون

مستردة

فلفل حار

مرقة

زيت ذرة

ملح

- طريقة تحضير الدجاج بالثوم

- قومي بوضع الزيت داخل طاسة ومن ثم ضعيها على النار.

- تُقطع الأوراك إلى نصفين.

- في الخطوة التالية قومي بتقطيع الثوم شرائح رفيعة، ومن ثم ضعيها داخل الطاسة، وضيفي إليها مكعب المرقة، واتركيها حتى يتم تحميرها.

- ضعي قطع الدجاج مع المستردة ومن ثم ضيفي إليهما كمية قليلة من الماء مع الملح والفلفل واتركيهم للغلي.

- في النهاية، ضيفي الكرفس والكرات مع الفلفل الأحمر، واتركيهم على نار هادئة حتى النضج.