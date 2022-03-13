طريقة عمل العيش الشامي فى البيت بخطوات ولا أسهل: «هتحضريه في دقايق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل العيش الشامي فى البيت، وصفة تبحث عنها العديد من ربات البيوت وذلك رغبة في تحضير الخبز الشامي في خطوات سهلة داخل المنزل، والتي نستعرضها لكِ في التقرير التالي، حسب ما قدمت الشيف أميرة شنب، ببرنامجها «أميرة في المطبخ»، الذي يُعرض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل العيش الشامي فى البيت

- المقادير:

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة زيت

نصف ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

1 ونصف ملعقة صغيرة خميرة

للعجن كوب ماء دافىء

- يتم خلط الدقيق مع كل من الملح والخميرة والسكر في العجان، ومن ثم يضاف الزيت إليهم.

- في الخطوة التالية، ضيفي الماء الدافئ إلى الخليط بالتدريج، ومن ثم اتركي العجينة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

- قطعي العجينة إلى كرات صغيرة، واتركيها ترتاح لمدة نصف ساعة.

- افردي العجينة باستخدام النشابة، وفيما بعد ضعيها في الفرن لمدة 3 دقائق على الأقل، وقدميها.

طريقة عمل بيتزا العيش الشامي

- المقادير:

عيش شامي

طماطم

حلقات زيت زيتون

حلقات روزماري مفروم

ملح

فلفل أسود

جرجير

زيتون مخلي

بصل أحمر

جبنة موتزاريلا مبشورة

شرائح جبنة شيدر مبشورة

- قومي برش كل من الملح والفلفل والروزماري وزيت الزيتون على الخبز الشامي، ثم ضعيه على صاج الفرن.

- ضيفي إليهم البصل والزيتون مع شرائح الطماطم.

- يوضع الجبن الشيدر والموتزايلا، ومن ثم يُرش الروزماري، وأدخليهم الفرن حتى تذوب الجبنة.

- أخرجي العيش من الفرن وقدميه مع الجرجير.

طريقة عمل كلوب الأومليت بالعيش الشامي

- المقادير:

عيش شامي صغير

شرائح تركي مدخن

2 بيضة مخفوقة

جبنة كريمي

جبنة شيدر مبشورة

خس

حلقات طماطم

جزر

صلصة طماطم

زيت زيتون

زعتر ناشف

ملح

فلفل أسود

- قومي بتسخين الخبز في زيت الزيتون.

- اخفقي بيضة مع الفلفل الأسود، ثم يتم طهيهم وضعيهم على الجبنة المبشورة.

- تُطهى البيضة الأخرى بالطريقة ذاتها، وتُدهن بالجبنة الكريمي عند الطهي، ويوضع فوقها التركي المدخن.

- يُدهن الخبز بالصلصة ويُرش عليه الزعتر، ومن ثم توضع البيضة فوق الخبز وفوقها الجزر وأوراق الخس.

- توضع طبقة أخرى من الخبز، ومن ثم البيضة التي فوقها الجبنة الكريمي والتركي المدخن، مع حلقات الجزر والطماطم.

- في النهاية قومي بإضافة طبقة أخرى من الخبز، وثبتيهم بعيدان خشبية ثم يقطع.

طريقة عمل خبز شامي بالكراوية

- المقادير:

3 كوب دقيق

ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب زبادي

كراوية حبوب

ماء للعجن

- اخلطي الدقيق مع كل من الخميرة والكراوية واللبن البودرة، والسكر والملح.

- في الخطوة التالية، ضيفي الماء والزبادي إلى الخليط، حتى تحصلي على العجينة المطلوبة.

- غطي العجينة واتركيها حتى تتخمر.

- فيما بعد قطعيها وافرديها بالنشابة.

- افرديها وضعيها على طاسة ساخنة.

- قلبيها على الوجه الآخر حتى تنضج.

طريقة عمل خبز شامي محشي

- المقادير:

3 كوب دقيق

3 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة

1 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

ماء للعجن

الحشوة الأولى:

جبنة رومي

بسطرمة

زيتون حلقات

الحشوة الثانية:

شوكولاتة قابلة للدهن

الوجه:

لبن بودرة

كمون حبوب

كمية قليلة من الماء

سمسم

- اخلطي كل من اللبن البودرة والدقيق والخميرة والسكر والملح.

- أضيفي الزيت مع الماء وقلبي الخليط حتى تحصلي على العجينة المطلوبة.

- غطي العجينة واتركيها حتى تتخمر.

- قطعي العجينة كرات متوسطة الحجم، وافرديها بالنشابة.

الحشوات:

- احشي العجين بالجبنة والزيتون، أو الشوكولاتة القابلة للدهن، أو الجبنة والبسطرمة.

- فيما بعد ادهني الوجه بخليط اللبن البودرة، مع الماء، ورشيهم بالكمون أو السمسم.

-رصي العجين في الصينية وضعيها في الفرن حتى تنضج تمامًا.