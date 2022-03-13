لو مش هتعرف تشتري هدية.. أشياء بسيطة ورائعة يمكنك تقديمها في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في عيد الأم نسعى لتقديم الهدايا التي تدخل السرور إلى قلبها، لكن مع زيادة تكاليف الهدايا، قد لا تسمح الظروف بأن تشتري لوالدتك هدية قيمة.

وهناك بعض الأشياء البسيطة التي قد تغنيك عن شراء هدية لوالدتك، كي تشعرها بالسعادة والحب والحنان منك في هذا اليوم، يستعرضها الخليج 365 في هذا التقرير:

الأعمال المنزلية

يمكنك مشاركة والدتك في الأعمال المنزلية من تنظيف المنزل وترتيبه، ما يمكنك أن تظهر الحب والامتنان على تعبها في القيام بهذه الأعمال يوميًا بمفردها.

جولة خارج المنزل

يمكن أن تصطحب والدتك في جولة خارج المنزل، في مكان تفضله هي، أو مكان هادئ أو حديقة أو على سبيل المثال الذهاب للسينما لمشاهدة فيلمًا كوميديًا.

الصور القديمة

يمكنك البحث عن الصور التذكارية القديمة لك في طفولتك ولوالدتك في شبابها مثلًا، وتذكروا مناسبات هذه الصور وأين تم التقاطها، فالرجوع بالماضي وتذكر المواقف الأسرية الدافئة سيعود عليها بالسعادة.

عشاء في الخارج

يمكنك دعوة والدتك لتناول العشاء خارج المنزل، واصطحابها لتناول طعام تحبه.

تغيير ديكور المنزل

يمكنك إحداث تغييرات في ديكور المنزل، حتى تشعر والدتك أنك تريد أن تحدث تغيير في نمط حياتها والأشياء حولها في المنزل، وشاهد معها مسرحية أو فيلم على التلفاز، واستمتعا بوقتكما.

التعبير عن مشاعر الحب

يمكنك أن تعبر عن مشاعر الحب والامتنان لوالدتك بالكلمات الطيبة، وبعبارات مثل "شكرا يا أمي على تعبك طوال سنين حياتي"، أو "أنتِ أجمل وأروع شئ في حياتي"، أو"شكرًا يا سيدتي على كل ما تفعلينه لأجلي".