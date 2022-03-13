تُنجب طفلين في عام واحد من رحمين مختلفين.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أنجبت أمريكية طفلًا ثانياً بعد عام من ولادة طفلها الأول، بفضل جهازيها التناسليين.

ونما الطفلان في رحمين منفصلين لدى كارولين وورتمان رغم إخبارها بأن حالتها قد تعني أنها لن تنجب أطفالاً على الإطلاق.

واكتشفت كارولين أنها كانت حاملًا في عشرة أسابيع تقريباً بطفلها الثاني، بروكس، بعد 6 أشهر فقط من ولادة ابنتها الأولى جوزي، بعد أن أكد لها الأطباء في الأصل أنها قد تكون عقيمة، بعد تشخيص إصابتها باضطراب نادر وولادتها بجهازين تناسليين، وفقا لما جاء في موقع "24 الإماراتي".

وتقول كارولين، من وودستوك، في جورجيا: "كان إنجاب الأطفال هاجساً، لكني حاولت فقط أن أبقى إيجابية وألا أفكر في ذلك كثيراً. لازمتني قصة العقم 10 أعوام".

وبعد 7 أشهر من المحاولة، حملت كارولين بجوزي، واكتشفت أنها حامل مرة أخرى بعد 6 أشهر فقط من الوضع، وأظهر أول فحص بالموجات فوق الصوتية أن ابنها ينمو في الرحم الثاني، كانت جوزي على اليمين، وبروكس على اليسار، كما تقول.

وكانت كارولين في الثامنة عشرة من عمرها عندما أخبرتها طبيبة أمراض النساء أن لديها عنقي رحم، وتقول: "تجاهلت الأمر بصراحة لأني لم أكن أدرك حقًا الآثار المحتملة لهذه الحالة، وعندما سألت الطبيبة عما يعنيه وجود عنقي رحم قالت إني قد أكون عاقراً، وإذا حاملت فمن المحتمل أن يكون الأمر معقداً وعالي الخطورة".

وعندما كبرت كارولين، لم يؤثر تشخيصها على حياتها، وتزوجت نيت دانيال وورتمان في سبتمبر (أيلول) 2019 وسرعان ما بدآ محاولة تكوين أسرة وإنجاب أطفال.

وفي 25 أبريل (نيسان) 2020، بدأت كارولين تشعر بأعراض الحمل، قبل أن تنجب طفلتها جوزي في 2 يناير (كانون الثاني) 2021، وأمضت الأسرة 6 أشهر قبل أن تشعر كارولين بالغثيان أثناء في يونيو (تموز) 2021.

وفي موعد مع الطبيبة اكتشفت كارولين أنها حامل منذ 10 أسابيع تقريبا، وكان الطفل ينمو في رحمها الثاني، وكان صغيرا بما يكفي في كل مرة لرؤية الرحم الآخر والتأكد من الجانب الذي كان فيه.

وبعد حمل طبيعي، دخلت كارولين المخاض في 33 أسبوعًا وخمسة أيام من الحمل، وكانت جاهزة تمامًا بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى المستشفى لتنجب طفلها الثاني بروكس، الذي ظل في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة 9 أيام قبل العودة إلى المنزل، حسب موقع ميترو البريطاني.