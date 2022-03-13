طرق تخزين البيض السليمة.. «احذري من القشرة المشققة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تخزين البيض له شروط يجب على كل سيدة مراعاتها، حتى لا تتعرض الأسرة لأي مخاطر، وأوضحت الدكتورة سهام صادق، طبيب أول إرشاد بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، شروط وطرق تخزين البيض مع التشديد على أن جودته تقل مع مرور الوقت بالتدريج وعند التخزين لمدد طويلة في الثلاجة.

شروط وطرق تخزين البيض

جودة البيض تقل بطول مدة تخزينه، وأرجعت دكتور سهام صادق، ذلك لزيادة حجم الجيب الهوائي الذي يوجد في البيض، وأيضًا تزداد رقة بياض البيض، لافتة إلى إمكانية أن يتفاقم الوضع بتعفن البيض بسبب البكتريا، وعليه أشارت إلى شرطين أساسين لتخزين البيض.

أولى تلك الشروط، هو التأكيد على تخزينه شهرا وتحديدا من من 4 إلى 5 أسابيع على الكسر، ولتلك المدة شرطًا أخر وهي ألا يكون البيض مكسورا أو مشروخًا، الشرط الثاني يستهدف قشرة البيضة وتحديدا القشرة التي فيها تشقق أو تمتاز بكونها نحيفة أو مغبرة، لأنها وفقا لطبيبة مديرية الطب البيطري بالقاهرة تدل على معاناتها من خلل مرضي فيها، والدليل على بداية نمو بكتيري بها يظهر بالتجربة عند كسر البيضة سنرى لون أزرق أو أسود أو أخضر.

علامات البيض الطازج بعد التخزين

وأشارت «صادق» إلى علامات معينة توضح إذا كان البيض طازجا بعد التخزين في الثلاجة أو قارب على الانتهاء، ويظهر ذلك بتحربة غرق البيض في طبق أو وعاء، فإذا غرقت على جنب أو واقفة فإن ذلك يعني أن البيضة طازجة تماما، أما إذا لامست البيضة قاع الطبق فذلك يشير إلى صلاحها للأكل مع التأكيد على اقتراب انتهاء تلك الصلاحية، والعلامة الثالثة هي طفو البيضة على سطح الطبق فإن ذلك يعني أنها غير طازجة، وفي نفس الوقت هي ليست دليل قاطع على كونها غير صالحة للأكل.

حفظ البيض المكسور

وعند تعرض البيض النيء للكسر فأسلم طريقة للحفاظ عليه هي فصله وتجميده، وذلك من خلال فصله لقسمين، فيوضع الصفار في طبق والبياض في طبق آخر، ويُصفى كل منهما جيدا لضمان عدم وجود شوائب أو بقايا قشر، وعند التجميد، تُجمع كل الكمية الخاصة بالصفار وحدها وتخلط جيدا، ثم نضيف على الخليط كمية قليلة من السكر أو الملح، ويختلف وضع الملح أوالسكر حسب الطعام الذي سيوضع فيه الصفار إذا كان طعاما عاديا أو حلويات، أما البيض فيجمع كذلك ثم يخلط مع بعضه جيدا وبعدها يوضع في زجاجات بلاستيك أو التي تصلح للتخزين في الفريزر، وبعد تخزين كل منهما فأقصى مدة هي 6 شهور.