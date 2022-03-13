لربات البيوت.. ديكورات خاصة لزينة رمضان تبدأ من 5 جنيهات: دلعي المطبخ والثلاجة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أسابيع قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان المبارك، الذي يتسم بروحانياته الخاصة، فـ إلى جانب التعبد والصوم خلال أيامه، إلا أنه يستعد المسلمون لاستقباله بتعليق الزينة والفوانيس بأشكالها المختلفة، وعلى هذا النحو تحرص أيضا كل ربة منزل على تزيين بيتها باللمسات البسيطة الخاصة، لإضفاء روح الشهر الفضيل على أطفالها وأفراد أسرتها.

كافة مستلزمات زينة رمضان للمنزل بأقل التكاليف، وخلال استعدادات ربات البيوت لتزيين منازلهم قبيل استقبال شهر رمضان المبارك، استعرض «هاني» شاب ثلاثيني أحد بائعي مستلزمات زينة الشهر الكريم، في منطقة درب البرابرة، أبرز المنتجات التي يمكن تجميل المنزل بها، والتي تأتي في كافة متناول الأيادي.

ويقول «هاني» خلال حديثه في بث مباشر مع «الوطن»، إنه يمكن لأي ربة منزل تزيين منزلها بزينة رمضان وإكسسواراته المنزلية المختلفة بأقل الأسعار، التي تبدأ من 5 جنيهات فقط.

إكسسوارات تزيين رمضان المنزلية

ووفق ما استعرض الشاب الثلاثيني، تتمثل اكسسوارات زينة رمضان المنزلية الخاصة بكل ربة بيت على سبيل المثال في، «مفارش السفرة» والجدران، التي يبلغ سعرها 25 جنيها فقط، إلى جانب الديكورات المغناطيسية الصغيرة التي يمكن لصقها على باب الثلاجة، ويبلغ سعرها 5 جنيهات، بالإضافة إلى الصواني وأكواب الشرب البلاستيكية، وزجاجات المياه المصممة من الزجاج، والمزينة بصور بوجي وطمطم وغيرها: «أي حاجة هتحتاجها الست هتلاقيها، وتقدر تزين بيتها بـ200 جنيه بس».

فيما تتمثل بعض أدوات الزينة الأخرى في «الدلايات» الرمضانية بأشكالها المختلفة، التي يمكن وضعها على باب المنزل، لمنحه منظرًا جذابًا يتناسب مع روحانيات الشهر الفضيل، التي لا يتجاوز سعرها 15 جنيهًا.