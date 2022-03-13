من هي نيكول سعفان التي أعلن طارق العريان ارتباطه بها؟.. ظهرت في أغنية شهيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل المخرج طارق العريان، مؤخرًا، بعيد ميلاد عارضة الأزياء السورية الشابة نيكول سعفان، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، إذ نشر صورة لها من ظهرها، وأرفق عليها تعليقًا: «أنت الحظ، عيد ميلاد سعيد»، ليتصدر الاثنان أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية.

ارتباط طارق العريان ونيكول سعفان

وبهذه الصورة أعلن طارق العريان ارتباطه بعارضة الأزياء السورية، وذلك بعد أعوام من صداقتهما، والتي أثارت الجدل على مدار العامين الماضيين، إذ تطرق العديد من الأحاديث التي زعمت ارتباطهما من قبل، لكن الثنائي التزم الصمت، ليخرج المخرج المصري مؤكدًا ارتباطهما بالصورة الأخيرة.

من هي نيكول سعفان حبيبة طارق العريان؟

وخلال السطور التالية، يستعرض «هن» أبرز المعلومات عن نيكول سعفان:

- هي فتاة لها أصول أرمينية سورية.

- تعيش داخل مصر.

- تعمل كعارضة أزياء.

- عملت في المشاركة بالعديد من عروض الأزياء، فضلًا عن ظهورها كـ«موديل» في كليب أغنية «يا بلدنا يا حلوة» للفنان عمرو دياب، والذي أخرجه طارق العريان.

- ظهرت في العديد من المناسبات مع المخرج طارق العريان.

- تحرص على نشر صورها أثناء رحلاتها في وجهات مختلفة من العالم.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «انستجرام» 128 ألف شخص.

نيكول سعفان ترد على مهاجميها

وفي أعقاب عام 2020، ردت الفتاة السورية للمرة الأولى عن الانتقادات التي وُجهت ضدها بعد مزاعم ارتباطها بالمخرج طارق العريان، وذلك عقب انفصاله عن الفنانة السورية أصالة، إذ جاء ذلك بعد ظهور الأولى مع المخرج المصري في إحدى المناسبات، بعد أشهر قليلة من انفصاله عن الأخيرة.

وسرعان ما تم الهجوم على «نيكول»، من بعض متابعيها، فجاء من بين التعليقات، «أصالة حبيبة الكل كيف بتنامي طبيعي؟»، «يا عيب الشوم عليكي»، لتخرج عارضة الأزياء السورية عن صمتها وتعلق للمرة الأولى على انفصال طارق العريان وأصالة.

وجاء رد نيكول سعفان على أحد التعليقات الهجومية، إذ أوضحت أنه لا شأن لها بطلاق الثنائي، وأن الطلاق وقع بسبب عدم سعادة طارق العريان مع أصالة، وكثرة المشكلات بينهما.