توقعات الأبراج وحظك اليوم 13-3: ضائقة مالية.. ومستقبل هؤلاء في خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

برج الحمل:

عاطفيا: تتمتع بحالة عاطفية قوية اليوم، حاول استخدامها لصالحك.

مهنيا: تشعر بالتعب في الآونة الأخيرة، لذا لا تهمل جسمك وراحته مقابل إنجاز العديد من المهام.

ماديا: تفكر في أمرا ما ويشغل بالك منذ فترة، وقد تتأخر في العثور على نتيجة، لكن لا تيأس.

برج الثور:

عاطفيا: هناك شخص يريد التقرب إليك، ولكن كن حذرا إذا كنت لا تعرفه حق المعرفة.

مهنيا: تمتلك الكثير من الطاقة مما يمنحك الثقة لمقابلة الأشخاص، وبالتالي كسب احترامهم.

ماديا: تحتاج إلى التفكير في العديد من الأفكار المبتكرة للحصول على المزيد من الأموال.

برج الجوزاء:

عاطفيا: يرغب شريكك في اصطحابك إلى الخارج للاحتفال، ولكنك ترغب في الجلوس في المنزل.

مهنيا: من من المرجح أن تتقدم في عملك بشكل ملحوظ اليوم، احذر حسد زملائك

ماديا: تشعر بالكسل والخمول طوال اليوم ولكن حاول الاستيقاظ لأن لديك الكثير من الإلتزامات المادية.

برج السرطان:

عاطفيا: حرصك على حماية شريكك يجعله يشعر بالاطمئنان تجاهك، ويحسن علاقتكما.

مهنيا: تشعر اليوم بالقليل من العصبية والإرهاق، لكن سرعان ما ستعود لحالتك الطبيعية.

ماديا: ادخر أموالك حتى تستطيع إقامة العديد من المشروعات.

برج الأسد:

عاطفيا: حاول أن تفكر بعقلانية أكثر من ذلك وانظر للموضوعات بحيادية وسيمر اليوم بسهولة.

مهنيا: عليك الاشتراك في تنفيذ المشروعات المختلفة، لأنها ستقدم لك الإلهام والنجاح فيما يخص خططك المستقبلية.

ماديا: التخطيط لمستقبلك المالي يخدمك فى تحقيق أهدافك.

برج العذراء:

عاطفيا: عليك أن تكون قريب أكثر من أسرة شريكك، لذا شارك معهم في الحديث حول الأمور العائلية.

مهنيا: حاول أن تركز أكثر وفكر في عملك هذه الفترة.

ماديا: احذر شخص ما يراقبك ويتحين الفرصة للوقيعة بينك وبين مديرك حتى تخسر وظيفتك وتقع في ضائقة مالية.

برج الميزان:

عاطفيا: لا تهدر وقتك مع شخص يتمسك برأيه، ولن يغير نظرته إليك.

مهنيا: تستطيع إتخاذ اجراءات ايجابية فى عملك والتى تساعدك على انجاز المشاريع التى تعثرت فى تنفيذها.

ماديا: تجنب التسرع فى قراراتك، وراجعها عدة مرات لتجنب الوقوع فى المزيد من الأخطاء المادية.

برج العقرب:

عاطفيا: رغبتك في السيطرة على تصرفات شريك حياتك لن تؤتي ثمارها فحاول أن تمنحه الحب دون فرض سيطرتك على أفعاله.

مهنيا: طاقتك وحماستك أعلى مما كانت عليه لفترة طويلة، لذا استمتع واخرج مع بعض أصدقائك.

ماديا: ينصح بالاهتمام بوضعك المادي اليوم، ووضع خطة للحصول على الأموال.

برج القوس:

عاطفيا: يجب أن تهتم بشريكك بالتحدث معه فى أمور حياته ومشاكله، وشراء الهدايا المختلفة له حتى يشعر باهتمامك به.

مهنيا: عليك إقناع شركائك في العمل بخطة التطوير الجديدة.

ماديا: اسمح لنفسك بفرصة استكشاف ما حولك، لأن هذا سيساعدك على الحصول على المزيد من الأموال.

برج الجدي:

عاطفيا: إذا كنت تحب شريك حياتك بصدق فعليك ألا تركز كثيرا مع عيوبه.

مهنيا: استسلامك للكسل والخمول، يجعلك تشعر بالإحباط ولا تنفذ أي فكرة من أفكار مشاريعك.

ماديا: إذا قمت بعدة محاولات لحل مشكلتك المادية ولكن دون جدوى، فيمكنك التفكير في الأمر.

برج الدلو:

عاطفيا: ستحدث لك مفاجأة اليوم قد تكون زيارة من شخص عزيز عليك يريد إسعادك.

مهنيا: إهمالك في عملك سيسبب لك الكثير من المشاكل، وسيعرض مستقبلك للخطر.

ماديا: عليك الحذر، لأن مصروفاتك أزيد مما تدخر.

برج الحوت:

عاطفيا: تصلك رسالة سعيدة، ربما من صديق قديم.

مهنيا: الفترة القادمة في حياتك ستكون مليئة بالتعرف على أشخاص جدد في عملك.

ماديا: ماديًا: ستكون حازم جدا على كسب المزيد من المال اليوم.

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