اكتشاف أوميكرون الخفي صعب.. علامات احذر منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أوميكرون الخفي أو BA.2 هو بديل من متغير أوميكرون سريع الانتقال، ويعتقد الخبراء أن هذه السلالة لديها طفرات أكثر من السلالة الأصلية، مما يجعلها مقلقة للغاية.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، "أبلغ عدد من البلدان عن زيادات حديثة في نسبة تسلسلات BA.2"، في حين أن البيانات حول السلالة "محدودة للغاية حقًا" حتى الآن، تحث منظمة الصحة العالمية البلدان على مواصلة الاختبار والمراقبة.

شديد القابلية للانتقال ويصعب تتبعه

تشير أحدث التقارير إلى أنه تم اكتشاف المتغير الفرعي الجديد في ما يصل إلى 54 دولة، يُعتقد أن الإجهاد أدى إلى زيادة عدد حالات كورونا، بينما أبلغت إنجلترا عن العديد من حالات أوميكرون الخفي، وتم إدراج الدنمارك على أنها الدولة الأكثر تضررًا من هذا المتغير.

ومع ذلك ، وفقًا لبيان صادر عن معهد Statens Serum Institute الدنماركي، وهو مركز أبحاث للأمراض المعدية تديره الحكومة ، "لا يُظهر التحليل الأولي أي اختلافات في الاستشفاء لـ BA.2 مقارنة بـ BA.1". "من المتوقع أن تحتوي اللقاحات أيضًا على تأثير ضد المرض الشديد عند الإصابة بـ BA.2 "، كما جاء في البيان، لا يبدو أن أوميكرون الخفي يشكل أي تهديد خطير للحياة حتى الآن.

ولكن بغض النظر عن مدى اعتدال المتغير، فإن الشيء الوحيد الذي يفصله عن سلالته الأصلية هو قدرته على الهروب من عملية التتبع.

قد تكون نتائج الاختبار السلبية محتملة حتى مع ظهور أعراض كوفيد

وفقًا للخبراء، يفتقر أوميكرون الخفي إلى طفرة، وهي جزء لا يتجزأ من اكتشاف الفيروس، على عكس أوميكرون الأصلي الذي يحتوي على حذف جيني في الجين الشائك "S" الذي يساعد مسؤولي الصحة على اكتشافه بسهولة من خلال اختبار RT PCR. ، لكن في أوميكرون الخفي، لا يوجد تسرب للجين S ، مما يجعل من الصعب تتبعه واكتشافه وفقا لموقع timesofindia.

بالنظر إلى أن متغير BA.2 من أوميكرون يمكن أن يتجنب الاكتشاف، يمكنك الحصول على نتيجة اختبار سلبية حتى لو كانت لديك أعراض كوفيد، وفي ضوء ذلك تحتاج إلى أن تكون أكثر حذراً من المعتاد.

ما يوصي الخبراء القيام به

حذر عالم الأوبئة المقيم في الولايات المتحدة، فهيم يونس، من التهاون في أعراض أوميكرون الخفيفة، حتى لو كانت نتيجة الاختبار سلبية للفيروس.

وفقًا للطبيب، تتطلب الإصابة بالتهاب الحلق أو الحمى إجراء فحوصات فورية، ومع ذلك، إذا كانت نتائجك سلبية، فإنه يوصي بإجراء الاختبار مرة أخرى في غضون 24 إلى 48 ساعة أخرى، هذه المرة، ، يوصي باختبار PCR لكوفيد.

علاوة على ذلك، يقترح الدكتور يونس العزل لمدة 5 إلى 10 أيام ويقول: "لا تصدق فقط اختبارًا سريعًا سلبيًا واحدًا".

الشكل الأكثر دقة لاختبار كوفيد

الاختبارات الجزيئية، المعروفة أيضًا باسم PCR (تفاعل البوليميراز المتسلسل)، هي الاختبار الأكثر موثوقية ودقة للكشف عن عدوى فيروس كورونا النشطة.

وذلك لأن اختبار RT PCR يخضع لسلسلة من عمليات التشخيص المتخصصة ويفحص الحمض النووي الريبي للفيروس بأكمله.

يوصي خبراء الصحة بإجراء اختبار جزيئي في حال كنت تريد التأكد من حالة كوفيد الخاصة بك.

العزلة في المنزل هي الحل

في وقت يصعب فيه التمييز بين عدوى أوميكرون ونزلات البرد، يجب على المرء أن يلتزم ببروتوكولات COVID وأن يتخذ جميع التدابير بمسؤولية.

إذا كنت تعاني من صداع، والتهاب في الحلق، وسيلان في الأنف، وآلام في الجسم، وإرهاق، فمن المهم أن يتم فحصك على الفور وعزلك حتى تحصل على تقرير اختبار سلبي، كما يجب على المرء أن يظل على أهبة الاستعداد واتخاذ جميع الخطوات الاحترازية لحماية نفسه والآخرين من الفيروس القاتل.