نجوى فؤاد تشكو عدم سؤال الفنانين: 3 بس بيكلموني.. ليه كده؟ «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتقدت الفنانة والراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد عدم سؤال الوسط الفني عليها، وأعربت عن غضبها من خلال فيديو شاركته مع صديقها الفنانة منة جلال عبر صفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ طرحت عليها منة جلال سؤالًا في بداية الفيديو: «مين اللي بيسأل عليك من الوسط الفني؟».

نجوى فؤاد تنتقد الوسط الفني

وجاء رد الفنانة نجوى فؤاد وهي تتحدث والحزن يتملكها منها قائلة: «3 بس بيكلموني منة جلال أولًا، وسعيدة جلال ونبيلة عبيد التي لن أنسى لها مواقفها معايا أبدًا»، وأكدت على دورها عند حدوث مشكلة عند أحد الأصدقاء في الوسط الفني أنها تقف إلى جانبهم، «لما حتى بيكون عندنا حاجة بكلم النقيب ولما سمير تعب كلمته وقولتله إنه تعب ونقلوه المستشفى».

وتابعت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد حديثها ببالغ الأسى أنه لا أحد يهتم لأمر الآخر: «مفيش حد في الوسط بيسأل على حد خالص ليه؟ حرام مش عشاني، عشانا كلنا، احنا اللي بنحب بعض وبنجري ورا بعض، وبنتمنى السعادة لبعض».

واختتمت وهي توجه رسالة أخيرة إلى زملائها في الوسط الفني أن يحبوا بعضهم حتى يجدوا الخير «حبوا بعض هتلاقوا الخير».

وعلقت الفنانة منة جلال على ما قالته نجوى فؤاد قائلة: «جبر الخواطر.. جبر الخواطر يا ناس، قيمة وقامة كبيرة، الأستاذة نجوى فواد، كانت صريحة أوي ووجعتلي قلبي لما بتقول محدش بيسأل عليا».

تعاطف الجمهور مع نجوى فؤاد

ونشرت منة جلال الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لينهال سيل من التعليقات من محبي الفنانة نجوى فؤاد، الذين تعاطفوا مع حديثها وكان من بين التعليقات: « نجوى فؤاد من الناس الجميلة قيمة فنية وتاريخ، ربنا يمن عليها بالصحة ولا تحتاج لأحد.. كلنا بنحبك يا أستاذة نجوى».