يوم بيوم ووجبة بوجبة.. نظام غذائي لخسارة 5 كيلو في أسبوع واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي
عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن أبسط الطرق وأكثرها فعالية هي وضع خطة صحية والالتزام بها مدى الحياة.
لهذا السبب اتبع خطة النظام الغذائي التالية لمدة أسبوع لخسارة 5 كجم، وفق ما ذكر موقع "htv".
السبت
وجبة الإفطار:
بيض مخفوق بزيت الزيتون.
يمكنك إضافة البصل المفروم والجبن قليل الدسم والطماطم والفلفل الحار لمزيد من النكهة.
1 شريحة خبز أسمر توست
1 كوب عصير موز
وجبة خفيفة:
شرائح تفاح مع زبدة الفول السوداني
الغداء:
سلطة مكونة من صدر دجاج مشوي وخضار مشوي، مثل الجزر والفلفل الحلو والبصل والأفوكادو، إلخ.
يمكنك أيضًا إضافة جبن البارميزان المبروش وتتبيلة السلطة قليلة الدسم.
وجبة خفيفة:
طبق مليئا بالمكسرات المشكلة
وجبة عشاء:
الأرز بالدجاج المشوي وأي صوص قليل الدسم
البازلاء والجزر المسلوق
يوم الأحد
وجبة الإفطار:
دقيق الشوفان طوال الليل مع المكسرات المطحونة
3 سجق مسلوق
1 كوب فراولة
وجبة خفيفة:
وعاء صغير من سلطة فواكه يشمل التفاح والموز والبطيخ والجوافة ونصف مانجو
غداء:
سمك مشوي مع الخضار
كوب من العنب البري
1 كوب فراولة موهيتو
وجبات خفيفة:
رقائق التورتيلا مع صلصة السالسا
وجبة العشاء:
1 برجر لحم بقري
حفنة من البطاطا المخبوزة
وعاء صغير من سلطة السبانخ مع 1 ملعقة كبيرة خل فاتح
يوم الإثنين:
وجبة الإفطار:
أومليت بالفاصوليا المسلوقة
1/2 كوب بطيخ مقطع إلى مكعبات
1 كوب عصير مانجو
وجبة خفيفة:
2 كاساديا دجاج محشوة بجبنة شيدر قليلة الدسم
الغداء:
سلطة الدجاج المشوي مع الخضار المشكلة ومزينة بجبن الشيدر المبروش قليل الدسم وصلصة السيزر
وجبة خفيفة:
2 إصبع جبن موزاريلا خالي الدسم
1 كوب عصير برتقال
وجبة العشاء:
2 قطعة دجاج مشوية
مكرونة الفريدو الصحية
وعاء مشكل من التوت
يوم الثلاثاء
وجبة الإفطار:
وعاء الإفطار بالقرفة والكينوا
بيض تاكو
بسكويت الفستق
1 كوب حليب خالي الدسم
عصير ماتشا الفانيليا
وجبة خفيفة:
2 مكعبات من الشوكولاتة الداكنة واللوز محلي الصنع
الغداء:
سلطة الباستا مع جبنة الفيتا والحمص والأعشاب والخضار والمعكرونة السهلة.
وعاء صغير من شوربة الطماطم مع 2 خبز بالثوم
وجبة خفيفة:
8 رقائق ذرة مخبوزة مع 2 ملاعق طعام من صلصة الفلفل الحار منزلية
وجبة عشاء:
برجر العدس النباتي مع البطاطا المخبوزة
وعاء صغير من سلطة سيزر بالدجاج
1 مافن عنبية محلية الصنع
يوم الأربعاء
وجبة الإفطار:
فطيرة الموز والشوفان
فطائر التوت
ألواح جرانولا بزبدة الفول السوداني محلية الصنع
1 كوب بطيخ
وجبة خفيفة:
أعواد الكرفس مع جبنة الكريمة
الغداء:
2 شريحة دجاج مشوي وسندويتش كلوب خضار مشكل
تاكو الدجاج محشو بسلطة الأفوكادو
1 كوب حليب خالي الدسم
وجبة خفيفة:
عصير العنب
وجبة عشاء:
سمك متبل جاف مع الخضار المقلية
حفنة من العنب البري
يوم الخميس
وجبة الإفطار:
شوفان مع التفاح والقرفة
بودنغ شيا
شريحتان من خبز الموز
1 كوب عصير أخضر صحي
وجبة خفيفة:
وعاء صغير من زبادي الفانيليا قليل الدسم مغطى ببذور الكتان المطحونة ومكعبات الكمثرى
الغداء:
سلطة الحمص اليونانية
كرات لحم دجاج خاصة مع بطاطا حلوة مقلية
2 بان كيك مع شرائح فراولة و شراب الشوكولاتة الداكنة
وجبة خفيفة:
عصير المانجو
وجبة العشاء:
قطع الدجاج بالزبدة والثوم مع الهليون والليمون
فاصوليا خضراء مطهوة على البخار مع خضار مشكلة
1 برتقالة
يوم الجمعة:
وجبة الإفطار:
شريحتان توست فرنسي
عصيدة لذيذة
1 شريحة تفاح
1 كوب عصير توت أزرق
3 تاكو محشوة بجواكامولي
الغداء:
برجر الدجاج المشوي بالمايونيز قليل السعرات الحرارية
1 تفاحة
كعكة الشوكولاتة الداكنة محلية الصنع
وجبة خفيفة:
وعاء صغير من الزبادي اليوناني الخالي من الدسم مغطى بالموز والفراولة والعنب البري وبذور الكتان المطحونة
وجبة عشاء:
دجاج حار مع أرز بني
2 هاش بني مخبوز
1 كوب عصير برتقال طازج
بصرف النظر عن اتباع خطة النظام الغذائي هذه لمدة أسبوع واحد، نقترح عليك ممارسة الرياضة 4 مرات على الأقل في الأسبوع لمدة 60 إلى 90 دقيقة.
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