يوم بيوم ووجبة بوجبة.. نظام غذائي لخسارة 5 كيلو في أسبوع واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن أبسط الطرق وأكثرها فعالية هي وضع خطة صحية والالتزام بها مدى الحياة.

لهذا السبب اتبع خطة النظام الغذائي التالية لمدة أسبوع لخسارة 5 كجم، وفق ما ذكر موقع "htv".

السبت

وجبة الإفطار:

بيض مخفوق بزيت الزيتون.

يمكنك إضافة البصل المفروم والجبن قليل الدسم والطماطم والفلفل الحار لمزيد من النكهة.

1 شريحة خبز أسمر توست

1 كوب عصير موز

وجبة خفيفة:

شرائح تفاح مع زبدة الفول السوداني

الغداء:

سلطة مكونة من صدر دجاج مشوي وخضار مشوي، مثل الجزر والفلفل الحلو والبصل والأفوكادو، إلخ.

يمكنك أيضًا إضافة جبن البارميزان المبروش وتتبيلة السلطة قليلة الدسم.

وجبة خفيفة:

طبق مليئا بالمكسرات المشكلة

وجبة عشاء:

الأرز بالدجاج المشوي وأي صوص قليل الدسم

البازلاء والجزر المسلوق

يوم الأحد

وجبة الإفطار:

دقيق الشوفان طوال الليل مع المكسرات المطحونة

3 سجق مسلوق

1 كوب فراولة

وجبة خفيفة:

وعاء صغير من سلطة فواكه يشمل التفاح والموز والبطيخ والجوافة ونصف مانجو

غداء:

سمك مشوي مع الخضار

كوب من العنب البري

1 كوب فراولة موهيتو

وجبات خفيفة:

رقائق التورتيلا مع صلصة السالسا

وجبة العشاء:

1 برجر لحم بقري

حفنة من البطاطا المخبوزة

وعاء صغير من سلطة السبانخ مع 1 ملعقة كبيرة خل فاتح

يوم الإثنين:

وجبة الإفطار:

أومليت بالفاصوليا المسلوقة

1/2 كوب بطيخ مقطع إلى مكعبات

1 كوب عصير مانجو

وجبة خفيفة:

2 كاساديا دجاج محشوة بجبنة شيدر قليلة الدسم

الغداء:

سلطة الدجاج المشوي مع الخضار المشكلة ومزينة بجبن الشيدر المبروش قليل الدسم وصلصة السيزر

وجبة خفيفة:

2 إصبع جبن موزاريلا خالي الدسم

1 كوب عصير برتقال

وجبة العشاء:

2 قطعة دجاج مشوية

مكرونة الفريدو الصحية

وعاء مشكل من التوت

يوم الثلاثاء

وجبة الإفطار:

وعاء الإفطار بالقرفة والكينوا

بيض تاكو

بسكويت الفستق

1 كوب حليب خالي الدسم

عصير ماتشا الفانيليا

وجبة خفيفة:

2 مكعبات من الشوكولاتة الداكنة واللوز محلي الصنع

الغداء:

سلطة الباستا مع جبنة الفيتا والحمص والأعشاب والخضار والمعكرونة السهلة.

وعاء صغير من شوربة الطماطم مع 2 خبز بالثوم

وجبة خفيفة:

8 رقائق ذرة مخبوزة مع 2 ملاعق طعام من صلصة الفلفل الحار منزلية

وجبة عشاء:

برجر العدس النباتي مع البطاطا المخبوزة

وعاء صغير من سلطة سيزر بالدجاج

1 مافن عنبية محلية الصنع

يوم الأربعاء

وجبة الإفطار:

فطيرة الموز والشوفان

فطائر التوت

ألواح جرانولا بزبدة الفول السوداني محلية الصنع

1 كوب بطيخ

وجبة خفيفة:

أعواد الكرفس مع جبنة الكريمة

الغداء:

2 شريحة دجاج مشوي وسندويتش كلوب خضار مشكل

تاكو الدجاج محشو بسلطة الأفوكادو

1 كوب حليب خالي الدسم

وجبة خفيفة:

عصير العنب

وجبة عشاء:

سمك متبل جاف مع الخضار المقلية

حفنة من العنب البري

يوم الخميس

وجبة الإفطار:

شوفان مع التفاح والقرفة

بودنغ شيا

شريحتان من خبز الموز

1 كوب عصير أخضر صحي

وجبة خفيفة:

وعاء صغير من زبادي الفانيليا قليل الدسم مغطى ببذور الكتان المطحونة ومكعبات الكمثرى

الغداء:

سلطة الحمص اليونانية

كرات لحم دجاج خاصة مع بطاطا حلوة مقلية

2 بان كيك مع شرائح فراولة و شراب الشوكولاتة الداكنة

وجبة خفيفة:

عصير المانجو

وجبة العشاء:

قطع الدجاج بالزبدة والثوم مع الهليون والليمون

فاصوليا خضراء مطهوة على البخار مع خضار مشكلة

1 برتقالة

يوم الجمعة:

وجبة الإفطار:

شريحتان توست فرنسي

عصيدة لذيذة

1 شريحة تفاح

1 كوب عصير توت أزرق

3 تاكو محشوة بجواكامولي

الغداء:

برجر الدجاج المشوي بالمايونيز قليل السعرات الحرارية

1 تفاحة

كعكة الشوكولاتة الداكنة محلية الصنع

وجبة خفيفة:

وعاء صغير من الزبادي اليوناني الخالي من الدسم مغطى بالموز والفراولة والعنب البري وبذور الكتان المطحونة

وجبة عشاء:

دجاج حار مع أرز بني

2 هاش بني مخبوز

1 كوب عصير برتقال طازج

بصرف النظر عن اتباع خطة النظام الغذائي هذه لمدة أسبوع واحد، نقترح عليك ممارسة الرياضة 4 مرات على الأقل في الأسبوع لمدة 60 إلى 90 دقيقة.



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