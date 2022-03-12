قبل قدوم رمضان.. 7 أطعمة عليك حفظها في الفريزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قبل قدوم رمضان ترغب الكثير من ربات المنزل في تخزين الأطعمة المهمة في الفريزر للاستفادة منها طوال شهر رمضان.

وفي إطار هذا نستعرض لكم الأطعمة التي يمكن تخزينها في الفريزر، وفق ما ذكر موقع "womansday".

1.الأفوكادو:

الأفوكادو فاكهة تنضج بطريقة سريعة جدًا وبمجرد أن تنضج، يكون لها عمر افتراضي أقصر من الموز، لذلك من الأفضل تجميدها.

2. الزبدة:

يمكنك تجميد الزبدة بكميات كبيرة لمدة تصل إلى أربعة أشهر.

3. المأكولات البحرية:

إذا كنتي لا ترغبين في استخدام المأكولات البحرية الطازجة على الفور، فيمكنك دائمًا تجميدها.

4. البازلاء:

من الرائع تخزين البازلاء في الفريزر، بالإضافة إلى إنها متعددة الاستخدامات وسريعة وسهلة.

5. الليمون:

إذا كنتي تستخدمين الليمون في كثير من الأحيان، فإن تجميد العصير يعد طريقة جيدة لضمان حصولك عليه دائمًا عندما تحتاجين إليه، لذا من الأفضل وضع عصير الليمون وتخزينه في صواني مكعبات الثلج.

6. الأعشاب:

يمكن أن تبقى الأعشاب الطازجة في الفريزر لمدة تصل إلى عام دون أن تفسد.

7. مرق العظام:

مرق العظام لذيذ ومتعدد الاستخدامات للغاية، ومن خلال وضعه في الفريزر يبقى جيدًا لمدة ستة أشهر على الأقل.



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