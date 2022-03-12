جنا عمرو دياب تسجل أغنية في القاهرة.. والجمهور: «متدفنيش صوتك وغني عربي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعادت جنا ابنة الفنان عمرو دياب نشر صور لها على صفحتها الرسمية عبر خاصية «ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي داخل استديو تجهيز لتسجيل أغنية جديدة لها، وظهرت من داخل الاستديو وهي ترتدي ملابس باللون الأسود.

جنا دياب تسجل أغنية في القاهرة

وتصدرت الصور منصات مواقع التواصل الاجتماعي رغبة من المتابعين والجمهور في مشاهدتها، والذين يجمعون على حبهم لصوتها لمعرفة ما تجهز لتقديمه جنا عمرودياب من داخل الاستديو في الفترة المقبلة.

كما شاركت جنا عمرو دياب فيديو لجزء من موسيقى الأغنية، وذلك عبر خاصية «ستوري» من خلال صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

اعتادت جنا على مشاركة جمهورها ومتابعيها لحظاتها السعيدة، وصوتها العذب الذي ورثته عن والدها الفنان عمرو دياب، إذ نشرت مسبقًا فيديوهات عبر صفحتها الرسمية وهي تغني باللغة الإنجليزية، وأثنى الجمهور على إعجابهم الكبير بصوتها، وكان من بين التعليقات: «حاولي تستغلي موهبتك وتغني عربي، صوتك حلو جدًا زي باباكي، متدفنيش موهبتك»، وطالبها الجمهور بضرورة عمل ألبوم غنائي لاستغلال صوتها الغنائي.

من هي جنا عمرو دياب؟

ويقدم «هن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن جنا عمرو دياب:

- ابنة الفنان عمرو دياب من زوجته السابقة زينة عاشور.

- دخلت إلى عالم الغناء بعد أن كانت برفقة والدها في لندن خلال تجيله لبعض الأغاني.

- شاركت في تلحين أغنية «جميلة» مع الملحن بلال سرور، والتي غناها عمرو دياب في ألبوم «سهران» الذي طرحه في عام 2020.

- من أكثر أبناء عمرو دياب الذين ورثوا الصوت العذب وحب الموسيقى مثل والدها.

- تهتم بمشاركة جمهورها العديد من الصور والفيديوهات عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- شاركت جمهورها بالعديد من الفيويوهات وهي تغني، وكان آخرها وخلفها زجاجات من الكحول، ما أدى إلى حدوث هجوم كبير عليها من قبل المتابعين.