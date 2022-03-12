طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالكاكاو.. جددي أسلوبك لتقديم الحلوى لأسرتك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالكاكاو من أفضل خطوات تحضير الحلوى، التي يسهل إعدادها من قبل الفتيات وربات المنزل، تهتم السيدات بتحضير الكيك بجميع أنواعها، لأنها من الحلوى التي يفضلها الصغار ويتعلقون بها بشكل كبير بالإضافة إلى الكبار أيضًا، إذ تعتبر من الأطعمة السهلة التي يمكن تناولها بين الوجبات أو في بشكل أساسي في وجبة الفطار.

ويقدم «هن» في الموضوع التالي، طريقة عمل كيك الشوكولاتة بالكاكاو وفقًا لخبيرة الطبخ سالي فؤاد، من خلال برنامجها «حياتك أحلى مع سالي فؤاد»، المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة.

مكونات تحضير كيك الشوكولاتة بالكاكاو

- 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

- 2 بيض.

- كوبان وربع من الدقيق.

- ملعقة صغيرة من الصودا.

- 6 ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

- كوب حليب.

- علبة قشطة.

- ثلث كوب من الزيت.

- توت مشكل.

- فانيليا.

طريقة التحضير

- جهزي مكونات وجه الكيك، من خلال وضع الزبدة في وعاء على نار متوسطة ثم أضيفي إليها الكاكاو، والسكر.

- ارفعي المكونات من على البوتجاز ثم اسكبي عليها القشطة.

- اتركي المكونات جانبًا، ثم في وعاء آخر ضعي السكر، الفانيليا، الزيت، والبيض حتى يذوب السكر ويتجانسش مع المكونات.

- ضعي البيكنج باودر مع الدقيق، والكاكاو.

- جهزي المكونات إلى العجان، ثم اضربيهما جيدًا.

- احرصي على سكب الحليب على مراحل للمكونات.

- قلبي جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

- أحضري صينية مناسبة لحجم الكيك، واسكبي بها المكونات.

- جهزي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح من 40 إلى 45 دقيقة.

- جهزيه إلى التقديم بجانب الصوص.

طريقة كيك الشوكولاتة بالكاكاو وفقًا لخبيرة المطبخ نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة.

المكونات

- نصف كوب من الكاكاو.

- كوب من السكر.

- 2 كوب من الشوكولاتة المبشورة.

- ملعقة من البيكنج بودر.

- كوب من الحليب.

- نصف كوب من الكاكاو الخام.

- فانيليا.

- بيضتان.

- بيكنج بودر.

- حليب ساخن.

طريقة التحضير

- أحضري السكر إلى الزيت وقلبيهم معًا جيدًا، ثم ضيفي الحليب والفانيليا.

- ضعي البيكنج بودر إلى الدقيق، ولكن احرصي على تصفيتهم جيدًا ثم أضيفي رشة ملح.

- انقليهم إلى الخليط.

- قلبي المكونات معًا بالمضرب، ثم أحضري صينية مناسبة لعمل الكيك.

- اسكبي بها المكونات بالتساوري.

- جهزي فرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية بمدة تتراوح من 20 إلى 25 دقيقة.

- اتركيها حتى تنضج وتعلو.

- ضعي الشوكولاتة المبشورة مع الحليب الساخن مع التقليب جيدًا حتى تمتزجا المكونات معًا.

- بعد خروج الكيك من الفرن.

- يمكنك تزيينه من خلال سكب الحليب بالشوكولاتة على وجهه.

- جهزيه إلى التقديم لأسرتك.