طريقة عمل شاورما الفراخ بالزبادي.. شهية ولذيذة «زي المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل شاورما الفراخ بالزبادي من الأكلات الأكثر شعبية في البيوت المصرية، التي تبحث العديد من السيدات وربات المنزل عن طرق إعدادها، لتقديمها إلى أسرهن مثلما تكون جاهزة في المطاعم، وتعتبر من أكثر مشكلات السيدات المصرية الشائعة وهي رغبة أولادهن في تناول هذه الوجبة في المطاعم خاصًة السورية.

ويقدم موقع «هن» في الموضوع التالي، طريقة عمل شاورما الفراخ بخطوات سهلة وبسيطة وفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «CBC» سفرة.

تحضير طريقة عمل شاورما الفراخ بالزبادي

- بصل مفروم.

- عصير ليمون.

- فلفل أخضر.

- ملح.

- زيت.

- فلفل أسود.

- خبز سوري أو نوع آخر حسب الرغبة.

- كاتشب.

- فلفل أخضر.

- طماطم.

- زبادي.

طريقة التحضير

- أحضري شرائح الدجاج، وضعيها إلى التتبيل مع البهارات، عصير الليمون، الزبادي، والكاتشب.

- اتركي المكونات لمدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاثة، ثم انقليها إلى الثلاجة لمدة يوم كامل.

- ضعي صينية على نار متوسطة، وشوحي بها البصل، الثوم المفروم، وشرائح الدجاج مع التقليب جيدًا.

- عندما تقترب المكونات من النضج، قطعي شرائح من الفلفل الرومي، البصل، والطماطم وضعيها إلى الصينية.

- جهزي الشاورما وضعيها داخل الخبز، ثم لفيه.

- انقلي السندوتشات إلى الجريل أو المقلاه، مع إضافة نسبة قليلة من الزيت.

- قطعي الساندتش إلى قطع.

- يمكنك تزيينه بالبقدونس المفروم.

- جهزيه إلى التقديم بجانب الثومية.

طريقة أخرى لعمل شاورما الفراخ

- شرائح بصل.

- 2 ملعقة كبيرة من النشا.

- نصف كيلو من دجاج الشاورما.

- فلفل أسود.

- بقدونس مفروم.

- 2 ملعقة نشا.

- زيت مغلي.

- 3 من بياض البيض.

- ملح.

طريقة التحضير

- تبلي الدجاج بالفلفل، الملح، مع تشويحهم في القليل من الزيت على النار.

- أضيفي بهارات الشاورما على الدجاج حتى يصل إلى مرحلة النضج.

- اسكبي الطماطم، البصل، والبقدونس المفروم مع التقليب جيدًا.

- ارفعي المكونات من على البوتجاز.

- جهزيها إلى التقديم.

وإليك طريقة عمل الثومية بخطوات بسيطة وفقًا لنجلاء الشرشابي

مقادير التومية

- كوب من الماء.

- 5 فصوص من الثوم المفروم.

- ملعقة كبيرة من النشا.

- عيش صاج.

- نصف ليمونة.

- 4 ملاعق كبيرة من الزيت.

طريقة التحضير

- ضعي المياه في وعاء على النار.

- ضعي النشا إلى المياه، مع التقليب جيدًا ثم أضيفي المتبقي من المياه إلى النار.

- احرصي على ترك المكونات على النار، لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.

- ضعي عصير الليمون والثوم إلى المكونات.

- اسكبي الزيت مرًة واحدة إلى الوعاء.

- جهزيها إلى التقديم.

- يمكنك تزيينها بالبقدونس المفروم.

فوائد تناول شاورما الفراخ

- تعتبر شاورما الفراخ من الوجبات الخفيفة على المعدة، خاصًة إذا تناولها الأشخاص بدون خبز.

- يحتوي الدجاج على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين «أ»، الذي يدعم صحة الجسم.

- تدعم الجسم لاحتواءها على نسبة كبيرة من الكالسيوم، المغنيسيوم.