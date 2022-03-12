الامارات | أسباب وأعراض نقص فيتامين ب 12 وأهم الأطعمة الغنية به

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وأعراض نقص فيتامين ب 12 وأهم الأطعمة الغنية به والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد نقص فيتامين ب 12 أحد أكثر أوجه القصور شيوعاً في المملكة المتحدة، وتشمل أعراض نقص فيتامين ب 12 اصفرار الجلد ، والتهاب اللسان واحمراره ، وتقرحات في الفم، والشعور بالوخز، وتغيرات في الطريقة التي يمشي بها الشخص.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن الطبيبة سارة جارفيس قولها إن من بين الأعراض الأخرى لنقص فيتامين ب 12 اضطراب الرؤية والاكتئاب فضلاً عن تدهور القدرات العقلية، وكلما طالت مدة بقاء الحالة دون علاج، زادت فرصة حدوث ضرر دائم.

ويمكن أن يكون لنقص فيتامين ب 12 عدد من الأسباب بما في ذلك فقر الدم الخبيث والنظام الغذائي والحالات التي تؤثر على المعدة والحالات التي تؤثر على الأمعاء والأدوية ونقص فيتامين ب 12 الوظيفي.

وبالنسبة لفقر الدم الخبيث فهو حالة من أمراض المناعة الذاتية وهو السبب الأكثر شيوعاً لنقص فيتامين ب 12 في المملكة المتحدة، وأثناء فقر الدم الخبيث يهاجم الجهاز المناعي خلايا المعدة مما يؤدي إلى عدم قدرة الجسم على امتصاص فيتامين ب 12.

وفي حين أن سبب فقر الدم الخبيث غير معروف، فمن المرجح أن يصيب النساء فوق سن الستين والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بهذا المرض، ويمكن أن يصاب بعض المرضى بنقص فيتامين ب 12 إذا لم يحصلوا على ما يكفي من فيتامين ب 12 في نظامهم الغذائي.

وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، ونظراً لأن مخزون فيتامين ب 12 في الجسم يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى أربع سنوات، فقد يستغرق ظهور أي أعراض للنقص بعض الوقت.

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