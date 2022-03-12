الامارات | مبروك عطية يرد على زوجة تشتكي من "شخير" زوجها

شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية يرد على زوجة تشتكي من "شخير" زوجها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في مقطع فيديو يرد فيه على سؤال زوجة تشتكي من شخير زوجها أثناء النوم.

وقال عطية في المقطع، إنه ليس مكتوبًا في عقد الزواج ولا في الحكم الشرعي أن على الزوجة أن تنام بجوار زوجها فهي عملية توفيق.

ونصح الداعية المصري السائلة بأن تقوم من جوار زوجها بهدوء وتذهب لتنام في غرفة أخرى، مشيرًا إلى أن "الشخير" أثناء النوم قد يكون بسبب التعب ويقل مع الاستغراق في النوم والراحة. قائلا: "النوم راحة، والمزعج حد الله بينك وبينه".

​​​​​​وشدد على السائلة بأن لا تخبر زوجها بأنها لا تنام بجواره بسبب شخيره، فهذا قد يؤلمه، قائلا: "خلقنا كي نطيب خاطر بعضنا البعض لا أن نتبادل التهم، وتستمر الحياة".

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