حورية فرغلي: يعيش معي ولد وبنت من الأشباح.. التفسير العلمي لرؤية أشخاص من العالم الآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أثارت الفنانة حورية فرغلي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها الأخير، بمخلوقات من العالم الآخر في شقتها قائلة: "عندي في البيت بنت وولد من العالم الآخر وبشوفهم على طول وبيهزروا معايا كتير وبيخبطوا على الباب وبيفتحوا الباب وبيعملوا حاجات كده"

حورية ذكرت خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" على فضائية "القاهرة والناس"، إنها دائما ما ترى الفتاة جالسة على ترابيزة السفرة وشعرها "كاريه"، أما الولد فيرتدي شورت وفانلة، متابعة: "تقريبا هما الاتنين في نفس السن، وصغيرين بس شكلهم لطيف جدا وكيوت كده شعرهم أسود وشبهنا كده".

ولرؤية الخيالات بصفة عامة تفسر علمي، فهناك من يشعر بخطوات مخيفة، أو شخصيات باهتة، أو يظن بالمراقبة، وكلها علامات مقلقة غير إنها مألوفة لكل من شعر بمثل هذه الظواهر، ويُخيل للبعض وجود من يسكن منازلهم من العالم الآخر ويتعامل أغلبهم مع ذلك كأنها حقيقة.

وأوضح الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي لـمصراوي، أن رؤية البعض للأشباح والخيالات يرجع لعدة أسباب بعضها مرض عضوي ووجود قصور في وظائف المخ ويتم تشخيصه بعمل أشعة مقطعية على المخ وعرضها على المختص.

وأضاف: أيضاً هناك أسباب نفسية ترجع نتيجة لتعرض الشخص لضغوطات وشعور بعدم الراحة وعدم الرضا والحاجة للعاطفة، وبالمتابعة مع الطبيب النفسي تتلاشى تلك الهلاوس البصرية تدريجيا.

تفسيرات فسيولوجية

ويوضح جو نيكل زميل أبحاث كبير في لجنة التحقيق المتشكك (csi)، وهي منظمة تروج للبحث العلمي والتحقيق النقدي في الادعاءات الخارقة والادعاءات الأخرى غير العادية: "بحثت في المنازل المسكونة والنزل، والمسارح، والمقابر، والمنارات، والقلاع، والسجون القديمة وحتى مباني المكاتب، وأجريت أبحاثًا عن قصص الأشباح ومصاصي الدماء والمستذئبين ووحوش البحر، والظواهر النفسية ولم أجد أبدًا تفسيرًا غير أنها قد تكون نتيجة لظروف فسيولوجية مثل شلل النوم والهلوسة التنويمية".

وتقول الدكتورة بريانكا ياداف، أخصائية النوم في مركز سومرست الطبي للنوم في هيلزبورو، نيوجيرسي، إن شلل النوم يحدث عندما يكون هناك انفصال بين العقل والجسم أثناء دخول الأشخاص أو خروجهم من نوم الريم.

ما هو نوم الريم؟

ونوم الريم: هو النعاس المفرط في النهار ورغبة في النوم لا يمكن مقاومتها وتستمر عادة لمدة نصف ساعة، ويمكن أن تتكرر عدة مرات في اليوم.

ويمكن أن يحدث نوم الريم أثناء الاستيقاظ ويستمر من بضع ثوانٍ إلى دقيقة أو دقيقتين وغالبًا ما ترتبط بهلوسات hypnagogic ، أشياء قد تراها عند محاولة النوم أو الهلوسة التنويمية ، وأشياء تراها عندما تحاول الاستيقاظ".

وبحسب موقع nbcnews، التفسير الوحيد لرؤية البعض للأشباح قد يكون نتيجة لحالة ذهانية أو تعاطي المخدرات أو الحرمان من النوم أو صرع الفص الصدغي بالمخ. والشبح يمكن أن يكون أيضًا وهمًا ينتجه الدماغ، خاصة عندما يكون الشخص متعبًا.

ويفسرها البعض "إنها خدعة العين.. سوف يرتعش جفنك أو ستطير حشرة بالقرب منك وسيؤدي ذلك إلى اندفاع مؤقت للصورة الذهنية، مثل التعرض المزدوج للكاميرا للحظة وجيزة".

وفي عام 1921، نشرت المجلة الأمريكية لطب العيون دراسة حالة شملت زوجين انتقلوا للعيش في منزل وبدؤوا على الفور يعانون من الصداع والفتور والهلوسة السمعية والبصرية الغريبة (شخصيات غامضة، أحاسيس غريبة، إلخ).

ووجدوا أن تفسير ذلك يرجع لظروف بيئية أخرى للظاهرة الشبحية وهي الموجات الصوتية منخفضة التردد (فوق الصوتية)، التي يُقال إنها تسبب الشعور بالعصبية وعدم الراحة والاهتزازات في العين التي يمكن أن تنتج الأوهام، تقلبات في المجال الكهرومغناطيسي، والتي يُزعم أنها تتفاعل مع الدماغ، مسببة الدوخة والهلوسة وأعراض عصبية أخرى (غالبًا ما يشير هواة الخوارق إلى هذه التقلبات كدليل على وجود الشبح) والإضاءة غير المتسقة ودرجة الحرارة.

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