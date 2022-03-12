6 علامات تدل على أن كبدك لا يستطيع أسلوب حياتك الخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يعتبر الكبد من الأعضاء المهمة في الجسم التي تعمل على تخلص الجسم من السموم، ولكن بسبب طريقنا الخاطئة لا يستطيع أن يتحمل ويمكن أن تبقى هذه السموم داخل الجسم.

وفي التقرير نعرض تلك الأعراض التي تدل على وجود خطر من خلال موقع "brightside"

1- الارتباك:

إذا كان الكبد ثقيل، فلن يتمكن من تصفية الدم بشكل صحيح، نتيجة لذلك، يمكن أن تصل السموم إلى عقلك، وعندما يحدث هذا، قد تلاحظ أعراضًا مثل الارتباك ومشاكل في الذاكرة وصعوبة اتخاذ القرارات.

2- انخفاض مستوى السكر في الدم:

الكبد مسؤول أيضًا عن الحفاظ على مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي، وعندما يتوتر الكبد، قد تواجه انخفاضًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم.

عادة، بسبب أنه ينتج الجلوكوز بعد تناول كل وجبة، ولكن إذا لم يتمكن من إطلاق الجلوكوز المخزن في مجرى الدم، فإن مستوى الجلوكوز في الدم ينخفض ​​بشكل كبير،نتيجة لذلك، يؤدي إلى التعب والإرهاق وعدم القدرة على التركيز.

3- اختلال التوازن الهرموني:

ينظم الكبد أيضًا هرموناتنا الجنسية، قد يكون اختلال وظائفه هو سبب في عدم التوازن في مستويات هرمون الاستروجين والتستوستيرون، مما قد يؤدي في النهاية إلى مشاكل خطيرة مثل انخفاض الرغبة الجنسية وكثرة أعراض الدورة الشهرية.

4- تقلب المزاج:

يعتمد مزاجك وذاكرتك على حالة عقلك، وعندما تدخل السموم إلى دماغك، فإنك تواجه مشاكل في تذكر الأشياء وتعاني من تقلبات مزاجية متكررة.

القلق والاكتئاب مرتبطان أيضًا بحالة الكبد، إذا لاحظت مثل هذه الأعراض، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو استشارة أخصائي وإجراء فحص طبي قبل تناول أي أدوية مهدئة.

5- اضطرابات المناعة:

يعتقد أولئك الذين يصابون في كثير من الأحيان بنزلات البرد والالتهابات الفيروسية الأخرى بقوة أن السبب الرئيسي هو نقص فيتامين سي، لكن القليل منهم يعرفون أن الكبد يلعب دورًا حيويًا في بناء جهاز مناعي قوي، وهذا يعني أنه كلما كان الكبد أكثر صحة، كان يحارب الفيروسات والبكتيريا بشكل أفضل.

6- توقف التنفس أثناء النوم:

انقطاع النفس النومي هو اضطراب يحدث بتوقف التنفس مؤقتًا أو انقطاعه لفترة لأكثر من 10 ثوانٍ، في الحالات الشديدة، يمكن أن يُسد مجرى الهواء لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق،ويعتبر الشخير هو أحد أكثر أعراض انقطاع النفس النومي.

إذا لاحظت أيًا من تلك الأعراض، فمن الأفضل أن ان تذهب للطبيب لأن هناك احتمالية أنه لا يعمل بشكل طبيعي.

طرق تحسين وظائف الكبد:

أول شيء يجب أن تجربه هو اتباع نظام غذائي صحي، هذا لا يعني بالضرورة أنك بحاجة إلى تعذيب نفسك باتباع نظام غذائي قاسي، ولكن حاول اتباع هذه القواعد البسيطة:

-تجنب الزيوت النباتية التي تسبب الالتهاب.

-تجنب المشروبات الغازية.

-يجب أن يشتمل نظامك الغذائي على المزيد من الأطعمة الحيوانية والنباتية، والتي توفر العديد من الأحماض الأمينية الأساسية.

-قم بزيادة كمية الخضار الورقية الخضراء التي تتناولها.



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