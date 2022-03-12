هند صبري أنيقة.. ونسرين طافش جذابة.. شاهد إطلالات النجمات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

رانيا منصور:

ارتدت الفنانة رانيا منصور فستان قصير باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الرصاصي الغامق، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

أسماء جلال:

ظهرت الفنانة أسماء جلال بتيشرت باللون البينك مع بنطلون جينيز باللون البيج، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

هنادي مهنا:

أطلت الفنانة هنادي مهنا ببلوفر باللون الفوشيا، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

هند صبري:

تألقت الفنانة هنادي مهنا ببلوزة باللون الأسود مع بنطلون جلد بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

نسرين طافش:

وارتدت الفنانة سيرين عبد النور بلوفر باللون الأوف وايت مع بنطلون جينيز باللون الأزرق الفاتح، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

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