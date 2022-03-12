هل لاحظت سواد على رقبتك؟.. احذر هذه العلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هل سبق لك أن لاحظت سواد مؤخرة عنقك؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهذا يعني أن لديك مقاومة للأنسولين.

لسوء الحظ، مقاومة الأنسولين ليست شائعة في عالم اليوم. ومع ذلك، فإنه يميل إلى المرور دون أن يلاحظه أحد في معظم الحالات بسبب قلة الوعي بهذه الحالة.

من أجل علاج سواد الرقبة، يجب أن تعرف أولاً ماهية مقاومة الأنسولين وأسبابها.

ما هي مقاومة الانسولين؟

حالة تتوقف فيها مستقبلات الأنسولين في خلاياك عن الاستجابة للأنسولين الذي يتم إنتاجه.

يؤدي هذا إلى زيادة إنتاج البنكرياس لكمية الأنسولين، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وفقا لـ"HTV".

ما الذي يسبب مقاومة الأنسولين؟

السمنة أو زيادة الوزن

زيادة مستويات التوتر

عدم ممارسة الرياضة

تغذية سيئة

دورة النوم السيئ

التدخين

متلازمة تكيس المبايض (متلازمة تكيس المبايض)

ما المضاعفات التي يمكن أن تؤدي إليها مقاومة الأنسولين؟

ارتفاع ضغط الدم (الذي يمكن أن يؤدي إلى داء السكري من النوع 2)

ارتفاع مستوى الكوليسترول

هل يمكنك عكس مقاومة الأنسولين؟

فيما يلي بعض الطرق لتحسين حساسية الأنسولين، وفي بعض الحالات عكسها.

ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة في اليوم (لمدة 5 أيام على الأقل في الأسبوع)

التركيز على إنقاص الوزن حول البطن

اتباع نظام غذائي منخفض السكر (أو منخفض الكربوهيدرات) ونظام غذائي عالي البروتين

العلاج المنزلي لتسمير الرقبة

يمكن علاج العنق الأسود عن طريق:

تقشير أسبوعي

خذ استشارة طبية مناسبة

ضع خل التفاح (يساعد في موازنة مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة ويمكن أن يقلل السواد)

اتباع نظام غذائي صحي مع الكثير من الفواكه والخضروات

غسل الجلد بالماء والصابون الخفيف مرتين يومياً

ضع معجون صودا الخبز أثناء الاستحمام لمدة 5 دقائق (يساعد في تقليل سواد الجلد)

سيكون من الجيد التحدث إلى الطبيب بشأن مقاومة الأنسولين إذا لاحظت أي ظلام في مفاصلك أو خلف رقبتك ، حيث أن معالجتها في الوقت المناسب قد تساعدك على منع مرض السكري من النوع 2. قد تكون هذه علامة على مقاومة الأنسولين.



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