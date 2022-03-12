كيف يتحور فيروس كورونا داخل أجسامنا؟.. اكتشف الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

شهد العامان الماضيان انتشارًا سريعًا لفيروس كوفيد ومتغيراته المختلفة، في دراسة جديدة، ركز الباحثون على ما يحدث في جسم المريض أثناء مرضه.

اكتشف باحثون في المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا، طفرات مختلفة غير مدرجة في قواعد البيانات الحالية وحتى متغير جديد غير معروف من قبل، كما قام الباحثون أيضًا بفحص فعالية اللقاحات الموجودة ضد هذه المتغيرات ووجدوا أن الفعالية تختلف باختلاف أنواع الطفرات في بروتين سبايك.

لقد حددوا طفرة معينة في s2A - أحد البروتينات الشائكة، مما يضعف فعالية الأجسام المضادة التي تقاوم الفيروس.

وقال يوتام بار أون، الأستاذ المساعد في كلية الطب في رابابورت: "هذا التحديد هو عامل مهم في فهم تكيف الفيروس مع جسم الإنسان الذي يخترقه".

وأضاف بار أون: "نحن نقدر أن النتائج التي توصلنا إليها قد تؤدي إلى الكشف عن نقاط الضعف في الفيروس - الآليات التي تضعف قدرته على الإصابة -" وإلى تطوير تدابير جديدة للحد من العدوى".

في الدراسة، التي نُشرت في مجلة PLOS Pathogens ، قدم الفريق البحثي التسلسل على المستوى الفردي، ورسم خرائط جينوم الفيروس الفردي، ومقارنة المتغيرات المختلفة التي تطورت في الجهاز التنفسي للمريض.

علاوة على ذلك، اكتشفوا جرعات منخفضة جدًا من الفيروسات الموجودة في خلايا الأنسجة والتي لا تظهر بأساليب أبسط.

تنتج الطفرات التي تحدث في جسم المريض، كقاعدة عامة، متغيرات ذات قدرة التصاق منخفضة نسبيًا.

بمعنى آخر، قد لا تتمكن هذه المتغيرات من الانتقال من شخص لآخر.

في حين أن هذه الفرضية لا تزال تتطلب مزيدًا من البحث، فإن النتائج تنطبق على المتغيرات العشرة التي تم فحصها حتى الآن في الدراسة.

تظهر النتائج أن تحليل تطور الفيروس على المستوى الفردي يساهم في فهم أفضل لتطوره والطرق الممكنة لمكافحته باستخدام اللقاحات والأدوية.



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