علاج ضيق التنفس في البيت.. «العب رياضة ونام كويس»

القاهرة - سمر حسين - صحة

ضيق التنفس حالة غير مريحة تجعل من الصعب دخول الهواء إلى الرئة، ويمكن أن تسبب مشاكل في القلب والرئتين، يعاني بعض الأشخاص من ضيق في التنفس فجأة ولفترات قصيرة، وقد تستمر مع آخرين لفترة طويلة، لذا يقدم «هن» في التقرير التالي علاج ضيق التنفس في البيت وفق موقع «هيلث لاين» الطبي.

أسباب ضيق التنفس

- الإصابة بحالة رئوية، مثل الالتهاب الرئوي أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو سرطان الرئة أو COVID-19.

- قد يكون الشخص يعاني من القلق أو الذعر أو الإجهاد الشديد.

- السكن في منطقة ذات مستويات عالية من تلوث الهواء.

- السكن على علو شاهق.

- السمنة.

- في ضوء وباء COVID-19، أصبح ضيق التنفس مرتبطًا به.

علاج ضيق التنفس في البيت

إذا لم تتسبب حالة طبية طارئة في ضيق التنفس لديك، يمكن تجربة علاج ضيق التنفس في البيت لنتيجة فعالة، يمكن للكثير منها المساعدة في استرخاء جسمك والممرات الهوائية مثل:

النوم بوضعية الاسترخاء

يعاني الأشخاص المصابون بضيق التنفس من القلق أثناء نومهم ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الاستيقاظ بشكل متكرر، مما يقلل من جودة ومدة النوم، يمكن تجربة بعض الوضعيات لعلاج ضيق التنفس في البيت:

الاستلقاء على جانبك

الاستلقاء على جانبك مع وضع وسادة بين ساقيك ورفع رأسك بواسطة بعض الوسائد، مع الحفاظ على استقامة ظهرك في نفس الوقت أو استلقِ على ظهرك مع رفع رأسك وثني ركبتيك ووضع وسادة تحت ركبتيك، تساعد هاتان الوضعتان الجسم والممرات الهوائية على الاسترخاء، مما يجعل التنفس أسهل.

التنفس الحجابي

يمكن أن يساعد التنفس الحجابي أيضًا في علاج ضيق التنفس في البيت، لتجربة هذا الأسلوب في التنفس:

- اجلس على كرسي مع ثني الركبتين والأكتاف والرأس والرقبة المريحة.

- ضع يدك على بطنك.

- تنفس ببطء من خلال أنفك، يجب أن تشعر بتحرك بطنك.

- شد عضلات بطنك أثناء الزفير، يجب أن تشعر ببطنك يسقط إلى الداخل، أخرج الزفير من خلال فمك.

- ركز على الزفير أكثر من الشهيق، استمر في الزفير لفترة أطول قبل الاستنشاق ببطء مرة أخرى.

- كرر هذه الخطوة لمدة 5 دقائق.

شرب القهوة

يساعد الكافيين على علاج ضيق التنفس في البيت ذلك لأنه يريح العضلات في الشعب الهوائية للأشخاص المصابين بالربو، مما قد يساعد في تحسين وظائف الرئة لمدة تصل إلى 4 ساعات، يفعل هذا عن طريق حجب مستقبلات بعض المواد الكيميائية التي تساهم في ضيق التنفس.

تغيير في نمط الحياة

إذا كنت تعرف سبب صعوبة التنفس وكانت الأعراض خفيفة، فيمكنك اتخاذ خطوات لتخفيفها في المنزل مثل:

- الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن الدخان.

- تجنب التعرض للملوثات والمواد المسببة للحساسية والسموم البيئية.

- الحفاظ على وزن الجسم.

- تجنب الجهد المبذول في المرتفعات العالية.

- ممارسة الرياضة والحصول على قسط كافٍ من النوم.

- الحصول على لقاحات للوقاية من الإنفلونزا وCOVID-19 والأمراض أخرى.

- اتباع خطة العلاج الموصي بها لمرض الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو التهاب الشعب الهوائية.

في هذا الصدد، يوضح استشاري الأمراض الصدرية الدكتور عاصم عيد يوسف خلال لقاء له على قناة العربية، أن ضيق النفس عرض وليس مرضا، وينقسم لأربعة مستويات، الدرجة الأولي يبدأ الشخص بالتعب والإحساس بضيق التنفس عند طلوع السلم لثلاث أدوار، الدرجة الثانية يشعر الشخص بضيق التنفس عند طلوع السلم لدور واحد وفقط، الدرجة الثالثة يمكن أن يشعر بالتعب بمجرد التنقل من غرفة لغرفة، الدرجة الرابعة لا يحتاج الشخص لبذل أي مجهود لحدوث ضيق تنفس لأنه قد يحدث أثناء جلوس الشخص أو نومه، وفي هذه الحالة يحتاج المريض إلى أكسجين أو موسع للشعب الهوائية.