طريقة عمل كباب الحلة بالصوص.. «البني والأبيض سهل ولذيذ»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل كباب الحلة بالصوص سواء كان البني أو الأبيض أو كباب الحلة بأنواعه المختلفة من الوصفات التي تهتم بها ربات البيوت، خاصة في العزومات والمناسبات التي تتطلب أفكارًا جديدة ومختلفة من الأكلات والأطعمة الشهية.

في السطور التالية يقدم «هن» طريقة عمل كباب الحلة بالصوص على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي.

المكونات

لكي تنجح طريقة عمل كباب الحلة بالصوص البني يجب اتباع الخطوات والمقادير التالية:

- كيلو لحمة مقطعة مكعبات

- كيلو بصل مقطع

- 3 ثمرات فلفل ألوان مقطع مستكة

- ملعقة صغيرة ملح

- ملعقة صغيرة فلفل أسود

- ملعقة صغيرة من بهارات اللحم

- ملعقة كبيرة سكر

- 2 كوب من الماء

طريقة تحضير كباب الحلة بالصوص

بعد معرفة المقادير المستخدمة في طريقة عمل كباب الحلة بالصوص نقوم بإتباع الخطوات التالية بالترتيب لكي تنجح الوصفة:

- نضع كلا من الزبدة والمستكة في حلة أو إناء على النار ونقوم بتشويحهم، وبعدها يتم إضافة قطع اللحم لتأخذ جزء من تشويحتها على النار مع المستكة، حتى يتغير لون اللحم.

- بعد تشويح قطع اللحم مع المستكة في الزبدة يتم إضافة قطع البصل، وقطع الفلفل الرومي الملون، والتقليب جيدًا لمدة دقائق، ثم إضافة ملعقة السكر، مع استمرار التقليب.

- في الخطوة التالية نخفض درجة حرارة النار، ويتم تغطية الحلة أو الماء الموجود فيه اللحمة، وتترك قليلًا حتى تنضج أو يتم سواها «نصف سوا».

- بعد ذلك نضيف إلى الإناء كوبين من الماء، ويتم غلقه جيدا ويترك على نار هادئة لمدة ساعة تقريبًا حتى ينضج اللحم

- قبل نضج أو استواء اللحم بقليل، نضيف إلى المكونات رشة ملح ورشة فلفل أسود، ورشة من بهارات اللحم، مع استمرار تقليب المكونات جيداً، ويترك الإناء أو الحلة على النار لمدة دقائق حتى يغلي الخليط، ثم يرفع من على النار.

- يتم تقديم كباب الحلة بالصوص البني مع أطباق مختلفة من الوصفات منها الأرز البسمتي والأرز بالخلطة ويمكن تقديمه مع الخبز لمحبي الخبز بالإضافة إلى السلطات والطحينة.

طريقة عمل كباب الحلة بالصوص الأبيض الشيف شربيني

بعد معرفة طريقة عمل كباب الحلة بالصوص البني يمكن أيضا تحضيره بنوع آخر وهو الصوص البني الذي لا يختلف كثيرا عن سابقه مع استبدال بعض المكونات

المقادير

لحمة مكعبات

زبدة

زيت

ثوم مفروم

بصل مفروم

فلفل حار

كرفس

ملح وفلفل

بهارات

جوزة الطيب

كريمة

مرقة

1 ملعقة دقيق

أرز أبيض للتقديم مع الكباب

طريقة التحضير

- في إناء نظيف وعميق نضع كلا من البصل في الزيت والزبدة ونشوحهم لعدة ثوانِ ثم يتم إضافة اللحمة المكعبات والفلفل الحار

- بعد ذلك نضيف الكرفس ومكعب المرق تدريجياً ليتم تشويحها مع البهارات والملح والفلفل وقطع اللحم وبعدها نضع جوزة الطيب ثم يضاف الماء المغلي وتترك حتى تمام السواء أو النضج.

- بعد التأكد من تمام نضج المكونات الموجودة في الإناء على النار نضيف الكريمة وملعقة من الدقيق حسب الرغبة إذا كنت ترغبين في ثقل الصوص.

- في الخطوة الأخيرة يوضع الخليط إلى طاجن وندخله إلى الفرن لكي تمتزج المكونات جيداً وتأخذ حقها في السواء على نار متوسطة وتقدم مع الأرز الابيض أو بالخلطة أو وحدها مع الخبز.