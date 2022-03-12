علاج الشوكة العظمية في المنزل.. بينها الثلج وتمارين الإطالة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشوكية العظمية هي الشعور بألم أسفل القدم وحول الكعب، وتحدث عادة بعد الجلوس أو المشي لفترات طويلة، وربما تحدث نتيجة الإصابة بالتهاب في الأنسجة التي تربط أصابع القدم بالكعب، وهناك عدِة أسباب منها زيادة الوزن، وغالباً ما تصيب الرياضيين والعدائين.

لذا يقدم «هن» في التقرير التالي، علاج الشوكة العظمية في المنزل، وفق موقع «ويب ميد» الطبي.

أسباب حدوث الشوكة العظمية

تحدث نتوءات الكعب عندما يتراكم الكالسيوم على عظم الكعب، وهي عملية تحدث عادة على مدى عدة أشهر، وتنتج عن إجهاد عضلات وأربطة القدم، وتنتشر بشكل خاص بين الرياضيين الذين تشمل أنشطتهم قدرًا كبيرًا من الجري والقفز، وفيما يلي أبرز أسباب الإصابة بها:

- تشوهات في المشي، والتي تضع ضغطًا مفرطًا على عظم الكعب والأربطة والأعصاب بالقرب من الكعب.

- الجري أو الهرولة، خاصة على الأسطح الصلبة.

- ارتداء أحذية سيئة التركيب أو بالية بشكل سيئ.

- الوزن الزائد والسمنة المفرطة.

- تقدم العمر، مما يقلل من الطبقة الدهنية الواقية للكعب.

- مرض السكري.

- الوقوف لفترات طويلة.

أعراض الشوكة العظمية

يصف الكثير من الناس ألم الكعب على أنه سكين أو دبوس يلتصق بأسفل أقدامهم أو في باطن القدم، ويتطور الألم تدريجيا بمرور الوقت، في البداية، يمكن أن يكون الألم خفيفا، ويشعر البعض بحرقة أو وجع أسفل القدم، وعادة يشتد الألم عندما يقفون لأول مرة في الصباح بعد الراحة لفترة طويلة أو بعد ممارسة أي نشاط أو المشي لفترات طويلة، والجدير بالذكر، أن المرضى عادة لا يشعرون بأعراض الشوكة العظمية أثناء النشاط، بل بعد التوقف مباشرة.

علاج الشوكة العظمية في المنزل

قد لا تفيد الراحة في علاج الشوكة العظمية، خاصة إذا كنت تمشي مسافات طويلة أو بعد الجلوس لفترة طويلة، فقد يزداد الألم سوءًا ويتمدد للكعب، وغالبًا يقل الألم كلما زاد الإجهاد، ولكن قد تشعر بتكرار الألم بعد الراحة المطولة أو المشي الطويل، ولكن إذا استمر لأكثر من شهر، فيجب زيارة الطبيب، ويمكن اتباع العلاجات المنزلية التالية:

- تمارين الإطالة.

- ارتداء أحذية مريحة.

- وضع الثلج على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة.

- الضغط على المنطقة الألم برفق لتقليل التورم.

- الربط لإراحة العضلات والأوتار المجهدة.

- حشوات الأحذية أو أجهزة تقويم العظام.

وعادة يشعر 90 % من الأشخاص بالتحسن بعد العلاج المنزلي، ولكن إذا فشل علاج أعراض نتوءات الكعب بعد فترة من 9 إلى 12 شهرًا، فقد تكون الجراحة ضرورية لتخفيف الألم واستعادة القدرة على الحركة.

تجنب ظهور العظمة الشوكية

- يمكن منع الشوكة العظمية في الكعب من خلال ارتداء أحذية مناسبة تمامًا ذات نعل ممتص للصدمات، مزودة بكعوب داعمة.

- اختيار الأحذية المناسبة لكل نشاط بدني.

- الإحماء والقيام بتمارين الإطالة قبل كل نشاط.

- تجنب ارتداء الأحذية التي بها تآكل مفرط للكعوب والنعل.

- إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فقد يساعد فقدان الوزن أيضًا في منع الشوكة العظمية.

وأوضح دكتور العلاج الطبيعي وأخصائي التغذية العلاجية، أحمد الشامي، خلال فيديو على «يوتيوب»، أن الشوكة العظمية هي ترسب للكالسيوم في منطقة كعب القدم، فيؤدي إلى تكوين نتوءات عظمية تسبب ألم يشبه وجع البوس الملتصق بأسفل القدم.

سبب تكون ترسبات الكالسيوم المسبب للشوكة العظمية

- ضعف في عضلات القدم.

- وجود مزق في الأوتار الموجودة.

- لعب أنواع معينة من الرياضة التي تعتمد على الجري والقفز الطويل.

- ارتداء خامات رديئة من الأحذية.

- وجود خلل في طريقة المشي.

- زيادة الوزن.

- الوقوف لفترات طويلة.

علاج الشوكة العظمية بدون تدخل جراحي

-حقن بالكرتيوزن.

- العلاج الطبيعي.

- تمارين الإطالة.

-ارتداء احذية ذات جودة عالية.