لاعبة مصارعة مصرية: شاركت في 5 بطولات وفزت بـ4 ميداليات «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت إسراء جودة لاعبة المصارعة، إنها مارست أكثر من لعبة في مستهل مشوارها الرياضي، لافتة إلى أن والدها يعمل مدربًا في لعبة كرة القدم، وطلب منها أن تجرب المصارعة، موضحة: «كانت لعبة جديدة آنذاك، والإقبال لم يكن كبيرًا عليها، فأحببت أن أجرب لعبة مميزة وجديدة، وحققت إنجازات مهمة فيها».

لاعبة المصارعة: شاركت في 5 بطولات جمهورية فزت فيها بـ4 ميداليات

وأضافت «جودة» في تصريحاتها لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، والذي يعرض على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «شاركت في بطولة الجمهورية وحصلت على الميدالية الفضية، وعمومًا شاركت في 5 بطولات جمهورية، فزت فيها بـ4 ميداليات، منها 3 برونزيات».

لاعبة المصارعة: آتي من سيناء للتمرين والمشاركة في البطولات

وتابعت لاعبة المصارعة أنها خضعت للتجارب لاختيار اللاعبات اللاتي سيمثلن المنتخب الوطني في بطولة البحر المتوسط، ووقع الاختيار عليها، موضحةً أنها تغلبت على عائق بُعد المسافة إذ أنها تأتي من سيناء للتمرين، والمشاركة في البطولات، كما حرصت على تكثيف تمريناتها ومشاهدة مباريات دولية كبرى، وتعلمت بعض الحركات الجديدة من خلال ذلك.

مفيش بنات في سيناء بيمارسوا اللعبة

وأكدت لاعبة المصارعة: «المشكلة إن مفيش بنات في سيناء بيمارسوا اللعبة، وبالتالي في مشكلة في الاحتكاك، وبتمرن مع إخواتي وهم يلعبون المصارعة».

احرص على التوازن بين الرياضة والمذاكرة

ولفتت إلى أنها أكبر أخوتها وأول من مارس لعبة المصارعة بينهم، وشجعتهم على ممارسة اللعبة وتتمرن معهم، مشيرةً إلى أنها تحرص على تحقيق التوازن بين الرياضة والمذاكرة، وخاصة أنها تدرس في الثانوية العامة.