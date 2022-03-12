علاج حروق الشمس من البحر.. «ابعد عن الرمل واستخدم الكريمات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول فصل الصيف، يذهب الكثيرون إلى الرحلات البحرية والمصايف، وأثناء التواجد على شواطئ البحار لفترات طويلة أثناء النهار، تبدأ أشعة الشمس الضارة في إيذاء الجلد وتؤدي إلى الحروق التي لا يشترط أن تظهر اعراضها في حينها، إذ تظهر في بعض الأحيان بعد يوم أو اثنين، ويبحثون عن علاج حروق الشمس من البحر بسبب الألم واسمرار الجلد ما قد يسبب لهم الشعور بالحرج، لذلك يعرض «هُن» علاج حروق الشمس من البحر في السطور التالية:

أسباب حروق الشمس من البحر

قبل التعرف على علاج حروق الشمس من البحر، يجب أولا، معرفة الأسباب التي تؤدي إلى وجود تلك الحروق، وهي كالآتي:

- انعكاس الرمل والماء يزيد من كمية الشمس الساقطة على الجسم، لذلك فإن الأشخاص المتواجدين على الشواطئ معرضين لخطر الإصابة بحروق الشمس المؤلمة.

- تحدث حروق الشمس بعد 15 دقيقة فقط، لكن لا يمكن الشعور بما يحدث، لأن الأعراض لا تظهر عادة إلا بعد ثلاث إلى خمس ساعات من التعرض للشمس.

- أفضل طريقة للحفاظ على البشرة من الحروق أثناء الرحلات الصيفية، هي البقاء بعيدًا عن الشمس خلال ساعات الذروة واستخدام ملابس واقية من الشمس.

علاج حروق الشمس من البحر

وقالت الدكتورة إيمان سند، أستاذ أمراض الجلدية والتجميل والليزر، لـ«هن»، إنه يمكن علاج حروق الشمس من البحر باستخدام الأدوية التالية «Cutivate cream» دهان مرتين يوميا لمدة أسبوع بالإضافة إلى «Uriage sunprotection cream spf 50» الذي يدهن على الجسم قبل التعرض إلى الشمس.

ونصحت استشاري الجلدية، بعدم التعرض للشمس إلا للضرورة حتى تتلئم الحروق وتختفي تدريجياً وعند التعرض للشمس يجب ارتداء ملابس واقية تغطي الجسم والحرص على استخدام الشمسية حتى لا يتعرض الجسم للأشعة فوق البنفسجية، كما يجب ترطيب الحروق بين الحين والآخر وعدم التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة إلى أن يتم الشفاء منها تماماً.

العلاج المنزلي لحروق الشمس من البحر

هناك أيضا بعض الوصفات المنزلية التي لها نتيجة فعالة في علاج حروق الشمس من البحر والتي منها الآتي:

- شرب كمية كافية من الماء، لأنه عندما تكون في الشمس لفترات طويلة، من السهل أن تصاب بالحرارة الزائدة والجفاف، لذلك في أول يومين أو ثلاثة أيام من حدوث الإصابة بحروق الشمس، يجب شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى الخالية من الكافيين والكحول للمساعدة في الحفاظ على رطوبة الجسم.

- ترطيب البشرة التي تعرضت للحروق، وذلك من خلال استخدام كريم مرطب أو جل الصبار، لتهدئة البشرة الجافة والمساعدة على تخفيف بعض أعراض الحروق، ويمكن أيضاً أخذ حمام بارد أو وضع كمادات باردة على المناطق المصابة.

- استخدام صودا الخبز أو الخميرة في ترطيب حروق الشمس، وذلك من خلال خلط الخميرة مع الماء ويوضع برفق على الجلد المحروق باستخدام منشفة ناعمة، أو ببساطة يمكن إضافة صودا الخبز أو الخميرة إلى الصابون للحصول على أفضل النتائج، ثم تركها حتى تجف على الجلد .

-يمكن استخدام الزبادي في علاج حروق الشمس من البحر، وذلك لأنه يحتوي على نسبة من الحموضة تساعد في علاج الحروق.