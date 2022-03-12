كورونا اليوم: 3 أعراض شائعة تصيبك بعد التعافي.. وتغيرات جديدة يسببها الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

3 أعراض شائعة تصيبك بعد التعافي

تقول الدكتورة جانيت دياز، رئيسة الإدارة السريرية في منظمة الصحة العالمية (WHO)، إن هناك ثلاثة أعراض منتشرة تصيب الأشخاص بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد.

وتضيف الدكتور جانيت دياز: "هناك ثلاثة أعراض شائعة لحالة ما بعد كوفيد: الأول هو التعب والثاني ضيق التنفس أو صعوبة التنفس والثالث هو الخلل الإدراكي".

لكن هذه ثلاثة فقط، هناك بالفعل أكثر من 200 عرض موصوف في الأدبيات من المرضى الذين عانوا أو كانوا مصابين بحالة ما بعد COVID-19، كما تضيف.

تغيرات جديدة يسببها الفيروس

أعلن الدكتور مارات زيناتولين، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن "كوفيد-19" يمكن أن يسبب تغيرات في البراز وفي اختبارات الدم.

ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه عند علاج المصابين بمرض "كوفيد-19" يصف الأطباء أدوية معينة لحماية الجهاز الهضمي.

ووفقا له، الهدف من وصف هذه الأدوية، هو أن أنسجة الجهاز الهضمي تحتوي على مستقبلات ACE2 كما في الرئتين، التي يمكن أن تصبح "هدفا " للفيروس التاجي المستجد.

ويقول" ليس مهما إن كان الفيروس التاجي المستجد متغير "دلتا" أو متحور "أوميكرون" فهو يصيب الأنسجة المحتوية على مستقبلات ACE2 ، الموجودة أيضا في الرئتين. لذلك نلاحظ أن الفيروس يصيب الرئتين عادة مسببا التهابا رئويا . ولكن اتضح مؤخرا، أن الفيروس التاجي المستجد يصيب الجهاز الهضمي أيضا لأن هذه المستقبلات موجودة في الأمعاء أيضا".

لماذا تبقى حرارة المريض مرتفعة أشهرا بعد الإصابة بـ "كوفيد"

قال كبير الأطباء في دائرة الأورال الفدرالية الروسية د. سيرجي توكاريف إن درجة حرارة مرتفعة تتراوح بين 37 و37.5 درجة مئوية قد تبقى لدى المريض على مدى أشهر.

وذلك بعد إصابته بالفيروس التاجي المستجد. وأوضح الطبيب في حديث أدلى به لبوابة " Ura.ru " الإلكترونية أن هذا الأمر له علاقة باضطرابات في عمل جهاز الأعصاب وبقاء الفيروس التاجي في حالة نشيطة داخل خلايا جسم الإنسان.

وأضاف قائلا:" العدوى لا تزال تعيش داخل الخلايا، لكنها لا تخرج من جهاز التنفس، أي أن الإنسان عاجز عن نقل الفيروس إلى آخرين. وقد يستمر ارتفاع درجة الحرارة حتى 37 أو 37.5 درجة مئوية بعد انتهاء المسار الخطير للمرض خلال فترة طويلة، أي على مر شهر أو شهرين. وسبق لنا أن سجلنا حالة ارتفاع درجة الحرارة لدى المرضى لمدة 4 أشهر، وفقا لروسيا اليوم.



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