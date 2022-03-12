" اشتري دهب مش هيكلفك كتير ".. أسعار السلاسل الذهب في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم، وفي هذه المناسبة يفضل البعض اختيار قطعة من الذهب كهدية للأم في يومها السنوي، لكن قد يقف السعر المرتفع حاجزًا.

لذا يعرض لكم "الخليج 365" أسعار سلاسل ذهبًا لا تزيد على 2000 جنيه، بحسب ما ذكر موقع "لازودي".

-سلسلة ذهب عيار 18 قيراط، بدلاية على شكل جنية، بسعر 1,950 جنيه.

-سلسلة عيار 18 قيراط على شكل حرف الـ y ، بدلايات على شكل فراشة مفرغة، بسعر 1,950 جنيه.

-سلسة بدلاية على شكل باليرينا راقصة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا بسعر 1,450 جنيهًا.

-مصنعة خصيصاً لعيد الأم، سلسلة أمي في قلبي من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط، بسعر 2,450 جنيه.

-سلسلة الفراشة البرّاقة، من الذهب الأصفر والأبيض عيار 18 قيراط، بسعر 1,450 جنيه.

-كولية رقيق، من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط والأحجار الملونة من الجمشت، والصفير والياقوت، بسعر 16,50 جنيه.

-سلسلة إلى ما لا نهاية، عيار 18 قيراط، مطلية بلون وردي، بسعر 1,925 جنيه.

-سلسلة ثقيلة من الدوائر المتصلة ببعضها، فهي من النسخ العصرية من الذهب الأبيض والأصفر بسعر 2,150 جنيهًا.

- تتكون هذه السلسة من حلى متدلية على شكل دوائر مزخرفة طويلة، فهي تكون مناسبة جداً في شهر رمضان من الذهب الأصفر، عيار 18 بسعر 1,950 جنيهًا.

- سلسلة ورقة الشجرة فهي تعتبر قطعة مميزة من الذهب الأصفر مجموعة سباركل عيار 18 بسعر 1,750 جنيهًا.

- سلسلة الفراشات الراقصة من مجموعة freedom مكونة من فراشتان أعلى السلسلة، وواحدة كبيرة، عيار 18 بسعر 1,950 جنيهًا.

- سلسلة الدائرة المزدوجة هي النسخة الصغيرة، ولكنها ثقيلة، فحلقاتها من الذهب الأصفر والأبيض عيار 18 بسعر 2,150 جنيهًا.

- كوليه أوراق النخيل المتفرقة من مجموعة bloom تتميز بثلاث أوراق متدلية منها من الذهب الأبيض والأصفر عيار 18 قيراطًا بسعر 1,950 جنيهًا.

-سلسلة النجمة البيضاء، من الذهب الأصفر والأبيض عيار 18 قيراط، بسعر 1,950 جنية.

-سلسلة نور الشرق، من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط، بسعر 1,950 جنيه.

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