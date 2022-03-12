فاجئ والدتك.. هدايا غير تقليدية يمكن تقديمها في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم يوم 21 مارس من كل عام، يبحث كل منا عن أفضل الهدايا التي يمكن تقديمها لأمهاتنا تكريما لها على ما تفعله من أجلنا، في محاولة لرسم البسمة على وجهها.

ومن المعروف أن هناك بعض الأفكار التقليدية للهدايا التي يمكن تقديمها للأم مثل الورود أو "الشنط" أو الأحذية، لكن هل فكرت يوما ما في الهدايا الغريبة؟.. إليك 6 هدايا غريبة وغير تقليدية يمكن تقديمها في عيد الأم وفقا لموقع "dodo burd".

حامل نظارة

من الممكن أن تفاجئ والدتك بشراء حامل نظارة، فأغلب الأمهات ترتدي نظارات القراءة أو النظر، وبالتالي يمكنك شراء أكثر من حامل نظارة لوضعه في أماكن متفرقة بالمنزل لتسهل على الأم العثور عليها.

مضرب ذباب كهربائي

تجد الأمهات صعوبة أثناء تنظيف المنزل، في التخلص من الحشرات الطائرة، وبالتالي يمكنك شراء مضرب ذباب كهربائي لها لمساعدتها في التخلص من هذه الحشرات بدلا من اللجوء للرش والكيماويات.

وسادة السفر

هدية غريبة ومميزة أيضا يمكن تقديمها للأم، خاصة أن وسادة السفر ستساعدها على الفصل عن كل ما هو حولها، فبعد تعب متواصل على مدار اليوم تحتاج الأمهات إلى نوم مريح، وبالتالي فإن هذه الوسادة هي الحل الأمثل للنوم بعمق دون أي إزعاج من الآخرين، حيث أنها مخصصة لإخفاء العين والأذن لقطع الضوضاء البصري والسمعي، مع وجود منافذ تهوية وفتحه للأنف والفم.

يوم سبا في المنزل

من الممكن أن تفاجئ والدتك بترتيب يوم سبا في المنزل في ظل إغلاق المنتجعات الصحية بمعظم الدول، عن طريق صنع سلة صغيرة مع جميع العناصر المفضلة لوالدتك مثل زيت الاستحمام أو غسول الجسم ذي لمسة فاخرة، وحضر لجلسة سبا مفاجئة في المنزل.

قفازات اليوجا

قد تعتقد أنها هدية بسيطة وغريبة، لكنها أيضا مميزة، حيث يمكنك شراء قفازات اليوجا لوالداتك لاستخدامها في أوقات العمل بالمنزل، خاصة أنها تمتص حمل الجسد وتعمل على الشعور بالاسترخاء.

جهاز تتبع اللياقة

من الممكن شراء هذا الجهاز لوالدتك، حيث أنه مفيد في حساب كمية الخطوات التي تتخذها يوميا، وقياس معدل ضربات القلب أيضا.

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