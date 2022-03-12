تريد السيطرة على مرض السكر؟.. تناول هذه الفاكهة كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فيجب عليك بالتأكيد تخزين العنب لأنه غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبوليفينول.

يمكن أن تساعدك هذه الفاكهة في التحكم في مستويات السكر في الدم، ولكن من بين جميع أنواع العنب، يعتبر الكشمش الأسود "الزبيب الأسود" هو الأفضل، حيث يمكن أن يمنع ارتفاع السكر بعد وجبات الطعام، إنه يوازن استجابة الجلوكوز للسكر المبتلع عن طريق تخفيف ارتفاعه وتأخير هبوطه، ويرجع ذلك إلى مركبات البوليفينول، الأنثوسيانين، الغنية بالكشمش الأسود، وفقا لموقع " thehealthsite".

وأجرى باحثون من جامعة شرق فنلندا دراسة حول تأثير هذا النوع من العنب على استجابة الجلوكوز، لقد رأوا أن التأثير المفيد على استجابة الجلوكوز بعد الأكل قد تحقق من خلال 75 جرامًا من الكشمش الأسود، وهو حجم جزء أصغر بشكل ملحوظ من الدراسات السابقة.

عادة ما يتم تناول الكشمش الأسود مع المحليات المضافة بسبب حموضتها الطبيعية، والتي قد تسبب قلق بعض مرضى السكر، لكن وفقًا لهذه الدراسة، يبدو أن السكر المستهلك مع الكشمش الأسود ليس ضارًا بالصحة.

تأثير العنب داكن اللون على استقلاب الجلوكوز

في السنوات الأخيرة، بحثت العديد من الدراسات في تأثيرات العنب الأسود على استقلاب الجلوكوز، حيث كانت النتائج الأكثر إقناعًا للكشمش الأسود، حيث يعتبر مصدرًا غنيًا للأنثوسيانين، وهي مركبات يبدو أنها تخفف من استجابة الجلوكوز في الدم للسكر المضاف، يظهر نفس التأثير بواسطة الأنثوسيانين المستخرج من الكشمش الأسود، قد تبطئ مركبات البوليفينول من امتصاص الجلوكوز من الأمعاء الدقيقة عن طريق التفاعل مع إنزيمات هضم الكربوهيدرات وبروتينات نقل الجلوكوز، بالإضافة إلى ذلك، قد تقلل مركبات البوليفينول أيضًا من الإجهاد التأكسدي والالتهاب.

طرق مبتكرة لإضافة الفواكه السوداء إلى نظامك الغذائي

يعتبر الكشمش الأسود حامضًا بشكل طبيعي وقد تضطر إلى إضافة السكر إليه قبل تناوله، ومع ذلك فهي لا تزال صحية لمرضى السكري، فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إضافته إلى نظامك الغذائي.

أضفه إلى "الكرنب الأحمر"

الكرنب الأحمر غني بالألياف والفيتامينات وبالتالي فهو جيد للمرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم، عندما تصنع هذا الخضار، ما عليك سوى إلقاء بعض الكشمش الأسود وإضافة التوابل، سيعطيها هذا نكهة ممتعة، فقط مثالي لأيام الشتاء الباردة.

اصنع زبادي عنب

هذه الحلوى مفضلة طوال الوقت وسوف ترضي أيضًا أسنانك الحلوة، فقط اخفق بعض اللبن الرائب حتى يصبح ناعمًا، أضف الفواكه الحامضة والسكر حسب الذوق، يمكنك أيضًا وضع جميع المكونات في الخلاط وخلطها، يمكنك أيضًا الاستمتاع بهذا على شكل دهن لخبزك في الصباح، طبق رائع بدون متاعب يمكن أن يكون جاهزًا في لمح البصر.

أضفه إلى أطباقك المخبوزة

إذا كنت تحب الخبز، فهذا شيء يجب أن تجربه بالتأكيد، امنح خبزك لمسة صحية، فقط ضع بعض الكشمش الأسود مع العجين، يمكنك أيضًا استخدام الحفظ لهذا إذا لم يكن لديك حافظات جديدة، الخبز الخاص بك مع طعم الفواكه، إذا كان لديك عنب طازج، أضفه إلى شرائح التفاح واستمتع بمجموعة من النكهات.

اصنع لنفسك بعض الكعكات

هذا جيد لمراقبي الوزن أيضًا، اصنع كعكاتك بدقيق اللوز لمنحها نكهة صحية أكثر، ستحتاج إلى الكشمش المجفف لهذا الغرض، إذا كان بإمكانك الحصول على العصائر الطازجة، فقط جففها في الشمس واحفظها، بهذه الطريقة، ستتمكن من الاستمتاع بهذه الكعكات كلما شعرت بالرغبة في ذلك.



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