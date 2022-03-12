طريقة عمل مكرونة نجرسكو بالفراخ.. «زي المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد المكرونة من الاطباق التي يحبها الجميع ولها العديد من الوصفات المتنوعة والمشهورة، فكل بلد لها وصفة معينة تتميز بها، وتعد «النجرسكو» من أشهر هذه الوصفات، ولها العديد من الطرق والحشوات المختلفة لإعدادها فيمكن أن تحضر بحشوة اللحم أو الدجاج أو السجق أو الخضروات أو حتى السي فود، وما يميزها هو صوص البشاميل الغزير والجبنة الموتزاريلا على الوجه.

لذا يقدم «هن» في التقرير التالي، طريقة عمل مكرونة نجرسكو بالفراخ خطوة بخطوة.

طريقة عمل مكرونة نجرسكو بالفراخ مثل الشيف فاطمة أبو حاتي

المقادير

½ كيلو مكرونة شرائط أو عادية مسلوقة نص سوا

¼ كيلو فراخ

ميكس جبن

2 بصلة جوانح

مشروم

ملح

فلفل

بهارات سبعة

بابريكا

رشة سكر

لعمل البشاميل

كيلو ونصف لبن بارد

4 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة قشطة

ملح وفلفل

- في طاسة توضع معلقتين سمنة وزيت ليسخنوا جيدا.

- توضع الفراخ مع البصل وتقلب جيدا، ثم يضاف المشروم ويقلب.

-يوضع الملح والفلفل الأسود والبابريكا والبهارات السبعة والسكر ويقلب حتى تظهر رائحة البهارات وتنضج الفراخ تماما.

لعمل البشاميل

-في حلة توضع الزبدة والدقيق ويقلبوا جيد، وأول ما يأخذ الدقيق اللون الذهبي يُضاف القليل من اللبن مع التقليب باستمرار.

- يضاف إلى البشاميل القشطة وملح وفلفل ولابد أن يستمر التقليب حتى يغلي الخليط ويصبح القوام متماسك.

- يجب أن يكون قوام البشاميل خفيف حتى تسوى المكرونة.

لتحضير النجرسكو

- طريقة عمل مكرونة نجرسكو بالفراخ والمشروم، يضاف على المكرونة الفراخ بالمشروم والقليل من الجبن ويقلب كل المكونات جيدا مع بعض.

- توضع المكرونة بعد ذلك في طاجن أو بيريكس ثم يضاف البشاميل.

- تلف المكرونة بالبشاميل لتغطيها بالكامل.

-لضمان نجاح طريقة عمل مكرونة نجرسكو بالفراخ يدخل الطاجن فرن ساخن جدا على الرف الأوسط، واول ما يبدأ البشاميل يأخذ اللون الذهبي نُخرج الطاجن ويضاف على الوجه ميكس الجبن.

-تشغل الشواية ليحمر الوجه وتخرج تتقدم وهي ساخنة.

طريقة عمل مكرونة نجرسكو بالفراخ على طريقة الشيف نونا

½ كيلو مكرونة شرائط مسلوقة

½ كيلو بانية مقطع شاورما

ثوم مفروم

كوب جبنة موتزاريلا

لعمل البشاميل

لتر لبن

4 ملعقة كبيرة دقيق

2 مكعب مرقة

6 ملعقة كبيرة سمنة

زيت

كمون

قرفة

جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير المكرونة

- أول خطوة لطريقة عمل مكرونة نجرسكو بالفراخ زي المحلات، تسلق المكرونة ثلاثة أرباع سلقة وتصفى وتقلب بمعلقتين زيت بدون شطف بالماء.

لتحضير الحشوة

- في طاسة بها زيت نضع شرائح الدجاج ورشة فلفل أسود وتقلب قليلا حتى يتغير لونها.

- تضاف الطماطم والفلفل اأالوان والتوابل ونقلبها حتى يتم النضج.

لتحضير البشاميل

- نضع الحليب والدقيق والقليل جدا من الثوم ومكعبين المرقة والتوابل والملح في الخلاض ونضربهم جيدا.

- في طاسة على النار بها سمنة ينزل عليها خليط البشاميل ويقلب سريعا باستمرار بالمضرب السلك حتى لا يتكون تكتلات.

- يقلب الخليط حتى يثقل ويصبح قوامة متماسك.

- في طاجن بيركس يوضع في الأرضية جزء من البشاميل، وتوضع نصف كمية المكرونة.

-يضاف إليها بشاميل بسيط وجبنة موتزاريلا.

- تضاف الفراخ وعليها طبقة بسيطة أخرى من البشاميل، ثم توضع نصف كمية المكرونة المتبقية ونضع عليها الجبنة الموتزاريلا.

- وأخيرا توضع طبقة البشاميل الأخيرة على الوجه ثم تدخل فرن مشتعل مسبقا على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق حتى يحمر الوجه ثم تخرج وتقدم.