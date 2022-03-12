طريقة عمل البط في الفرن بوصفات مختلفة وسريعة وصحية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر البط ملك الأطباق الرئيسية في العزائم والمناسبات، فهو شهي وينال إعجاب الكثير من أفراد الأسرة، ويُقدم بعدة طرق مختلفة فيمكن أن يكون مشوي أو محشو بالفريك أو بالبرتقال، لذا دائما تبحث ربات البيوت على طريقة عمل البط في الفرن لتقدمه على سفرتها وتتباهى بإتقانها لطهيه.

طريقة عمل البط في الفرن للشيف فاطمة أبو حاتي

المقادير

بطة متوسطة الحجم

ملح، فلفل أسود

بهارات مشكلة

2 فص ثوم

½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل

2 حبة من البصل متوسطة الحجم

ملعقة صغيرة من القرفة

½ ملعقة صغيرة من الهيل المطحونورق غار

حبتان من الجزر المقطع إلى مكعبات

حبتان من البطاطس المقطعة

سمنة وزيت

- وطريقة عمل البط في الفرن سهلة، إذ تُغسل البطة بالطحين والماء والخل جيدا حتى نتخلص من أي رائحة غير مرغوب بها.

- في إناء عميق على النار، ضعي ملعقتين من السمن وضعي البطة فيها، ثم اتركيها حتى تأخذ اللون الذهبي من الجهتين.

- أضيفي ورق الغار والهيل المطحون.

- تُغمر البطة بالماء وتترك حتى تغلي لمدة نصف ساعة.

- تخرج البطة من الماء وتترك جانبا.

- في هذه الأثناء، يُحضر الخضار الجزر والبطاطس ويقطع إلى شرائح سميكة متساوية في الحجم، ويوضع في صينية فرن.

- تُضاف البهارات والملح والفلفل.

- يوضع الثوم والبصل المقطع إلى شرائح.

- توزع المكونات داخل الصينية جيدا، ثم توضع البطة فوق هذا الخضار وتغطى بفويل.

- يسخن الفرن على درجة حرارة 200، ثم نضغ صينية الخضار والبطة داخله، ونتركها لمدة 45 دقيقة.

- ننزع ورقة الألومنيوم ونشعل الشواية حتى يتحمر وجه الصينية.

- يمكن تقديم صينية الخضار مع البط في الفرن مع الأرز والسلطة الخضراء.

طريقة عمل البط في الفرن بتتبيلة البرتقال

1 ثمرة بصل

بطة 3 كيلو

ملعقة كبيرة عسل

كوب عصير برتقال

ملعقة كبيرة صلصة

ملعقة كبيرة بشر برتقال

ملعقة كبيرة صويا صوص

ملح وفلفل

لعمل البوكيه جارنيه

2 فص ثوم

شرائح برتقال

2 جزر شرائح

2 بصل شرائح

2 طماطم شرائح

عودين كرفس مفرومين

للتزين

شرائح برتقال

أوراق البقدونس

- تُغسل البطة جيداً بالماء الجاري ونزيل أي شوائب بها حتى نتأكد من نظافتها تماماً.

- أهم خطوة لنجاح طريقة عمل البط في الفرن، وضع البطة في محلول نقع وطحينة لإزالة أي روائح بها.

- تفرك الطحينة مع البطة من الداخل لإزالة أي روائح غير مستحبة بها.

- في كبة كهربائية نفرم البصلة حتى تصبح ناعمة.

- يضاف كوب من عصير البرتقال الطازج مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض والصويا صوص.

-يضاف ملعقة كبيرة من بشر البرتقال ومعجون صوص الطماطم والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

-تضرب كل المكونات مع بعضها جيداً في الكبة للحصول على خليط ناعم جداً.

- في كيس حراري توضع البطة.

- يضاف خليط التتبيلة على البطة حتى تتشبع به تماما.

- توضع شرائح الخضارمع 2 فص من الثوم والكرفس المقطع وتوضع 4 شرائح برتقال.

- لضمان نجاح طريقة عمل البط في الفرن، نغلق الكيس الحراري جيدا وتُترك البطة لمدة ليلة كاملة.

- نخرج البطة من الثلاجة، وبالسكين يتم عمل فتحات في الكيس الحراري حتى يُسهل من خروج البخار.

-يوضع كيس البطة في إناء فرن ويضاف بعضاً من الماء المغلي عليه.

- توضع البطة في أرضية الفرن على درجة حرارة 200، وتُترك حتى تنضج وتأخذ لوناً ذهبياً مميزاً.

-بعد إخراج البطة من الفرن تترك حتى تهدأ، ثم نأتي بطبق تقديم كبير ونضع فيه البقدونس المفروم ثم البطة ويُضاف على الوجه شرائح البرتقال للتزين وتقدم كطبق رئيسى على مائدة.