طريقة عمل شوربة الخضار العادية.. «سهلة وسريعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد طريقة عمل شوربة الخضار العادية من الوصفات المطلوبة بكثرة خاصة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا صحيًا للتخلص من الوزن الزائد أو الأشخاص الذين يحافظون على اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام، نظرا لفوائده الصحية وقيمته الغذائية لما فيه من أنواع متعددة من الخضروات وقطع اللحم.

وفي السطور التالية، يعرض«هُن» طريقة عمل شوربة الخضار العادية، بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

مقادير وطريقة عمل شوربة الخضار

طريقة عمل شوربة الخضار العادية من الوصفات السريعة التي يمكن الإنتهاء منها بسهولة، بالإضافة إلى طعمها اللذيذ ومكوناتها الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الصحية والمفيدة للجسم، ولتحضيرها، نستخدم المقادير التالية:

جزر

فاصوليا

بسلة

كوسة

بطاطس

بروكلي

بصلة مقطعة صغير

كرفس

قطع صغيرة من الفراخ

ورق لورا

حبهان بودرة

ملح

فلفل أسود

مستكة

- لتحضير شوربة الخضار العادية، نحضر حلة ونضع فيها قليل من الزيت أو السمنة ثم نضعها على النار ثم نضع المستكة وورق اللورا ثم نضيف إليهما قطع الدجاج الصغيرة ونقوم بالتقليب ثم نضيف الحبهان البودرة والملح والفلفل مع استمرار تقليب المكونات على النار.

- بعد تقليب قطع الدجاج مع البهارات على النار حتى تصبح نصف سوا، نضع رشة سكر ثم البصلة مفرومة أو مقطعة قطع صغيره جدا مع استمرار التقليب ويتم تشويح المكونات مع بعضها

- بعد التأكد من تشويح قطع الدجاج مع البصلة والبهارات، نقوم بإضافة الخضروات التي تحتاج إلى النضج وقتا طويلا مثل البسلة والفاصوليا والجزر، ونقلبهم جيدا مع الفراخ وتُغطى الحلة ويتم تهدئة درجة الحرارة تحتها.

- بعد دقيقتين نضيف البطاطس والكوسة مع استمرار التقليب ونترك البروكلي للنهاية لأن سريع النضج ويمكن أن يتفكك بسرعة.

- بعد ذلك نضيف الماء المغلي ونغطي الحلة جيدا ونتركها 5 دقائق وبعدها نضيف قطع البروكلي والكرفس وبعد دقيقة نطفي النار.

فوائد شوربة الخضار العادية:

- بعد معرفة طريقة عمل شوربة الخضار العادية، يجب أيضاً التعرف على فوائدها الصحية والغذائية الآتية، وفقاً لموقع «Netmade» الهندي:

- تساعد شوربة الخضار في إنقاص الوزن لاحتوائها على نسبة قليلة جدا من الدهون والسعرات الحرارية، ولها قدرة على الشعور بالشبع وعدم الإفراط في تناول الطعام، وتخلص الجسم من السموم الضارة الموجودة في المعدة.

- تعزز الهضم من خلال احتوائها على الألياف الصحية الموجودة في الخضار بشكل كبير التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل امتصاص العناصر الغذائية وتسهيل عملية الهضم.

- تعد شوربة الخضار العادية مصدرا مهما للحصول على السوائل لاحتوائها على الكثير من الماء الذي يغذي الجسم ويحافظ على نضارة البشرة بالإضافة إلى وجود الكربوهيدرات والبروتينات والدهون وكذلك الفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها بشدة للقيام بالأنشطة المختلفة.

- تعمل شوربة الخضار العادية على تقوية العظام وذلك من خلال احتوائها على فيتامين د والكالسيوم في الخضار وتقوي أيضا الهيكل العظمي للجسم، لذلك فإن وجودها في النظام الغذائي المعتاد يمنع هشاشة العظام عند البالغين ويساعد في نمو العظام عند الأطفال.

- شوربة الخضار العادية تقوي القلب أيضا وذلك لأن الخضروات الموجودة فيها تحتوي على نسبة أقل من السعرات الحرارية والدهون غير المشبعة الصحية للقلب، وبالتالي فإن تناولها بانتظام يمنع تراكم الكوليسترول الضار داخل الشرايين، والذي بدوره يمنع تصلب الشرايين والنوبات القلبية ويحافظ على الدورة الدموية الصحية .