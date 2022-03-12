الامارات | لماذا يشعر الناس بالنعاس بعد الغداء.. أو بعد وجبة ثقيلة ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يشعر الناس بالنعاس بعد الغداء.. أو بعد وجبة ثقيلة ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشعر الكثير من الناس بالنعاس بعد الأكل، أو غيبوبة الطعام، وهي غالبا تأثيرات تحدث في وقت مبكر من بعد الظهر أو بعد الغداء.

وعلى الرغم من تواترها، إلا أن غيبوبة الطعام ليست مدروسة جيدًا، حيث تم تحدي أو فضح العديد من النظريات حول أسباب الغيبوبة الغذائية، بينما قد تكون أخرى معقولة علميًا، ومع ذلك، فإنه لا يتوفر سوى القليل جدًا من الأبحاث الحديثة.

ولفترة طويلة، كان يُعتقد أن غيبوبة الطعام ناتجة عن زيادة تدفق الدم إلى أمعائك مما تسبب في انخفاض تدفق الدم إلى دماغك، ومع ذلك، فقد تم تحدي هذه النظرية، حيث أن جسمك قادر على الحفاظ على تدفق الدم إلى دماغك في العديد من أنواع المواقف المجهدة، مثل أثناء التمرين، عندما تتطلب عضلاتك المزيد من الدم. لذلك، من غير المحتمل أن يؤدي تدفق الدم إلى أمعائك إلى تحويل ما يكفي من الدم لإحداث النعاس.

وفي الواقع، تشير دراسة قديمة إلى أن تدفق الدم إلى دماغك قد يزداد بعد الوجبات، في حين وجدت دراسة صغيرة انخفاضًا في تدفق الدم إلى الدماغ بعد الغداء، لم يُشاهد هذا التأثير إلا في الأشخاص الذين تخطوا وجبة الإفطار، ولم تربط هذه الدراسة أيضًا انخفاض تدفق الدم بمشاعر التعب.

وغالبًا ما يشتكي الناس من غيبوبة الطعام بعد تناول وجبات كبيرة أو ثقيلة، حيث وجدت الدراسات التي أجريت على ذباب الفاكهة أن الوجبات الكبيرة خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والملح أدت إلى نوم أطول بعد الوجبة.

وفي دراسة أجريت على الرجال الذين تناولوا البيتزا، أبلغ أولئك الذين يفرطون في تناول البيتزا عن قلة الطاقة والمزيد من التعب الجسدي والنعاس والخمول بعد تناول الطعام، في حين أن أولئك الذين يأكلون فقط حتى تمتلئ المعدة بشكل مريح لم يكن لديهم أي آثار ضارة.

وتم ربط الوجبات الغنية بالكربوهيدرات والدهون والبروتين بغيبوبة الطعام، حيث قد تعزز هذه المغذيات الكبيرة النعاس بشكل مستقل من خلال آليات مختلفة، وقد يؤثرون أيضًا على بعضهم البعض.

فعلى سبيل المثال، قد ترفع الوجبات عالية الكربوهيدرات مستويات الحمض الأميني التربتوفان في دمك، مما يزيد من كمية السيروتونين وهو هرمون مرتبط بالنوم في دماغك.

علاوة على ذلك، قد تؤدي الوجبات الغنية بالبروتين أيضًا إلى النوم إذا كانت تحتوي على أطعمة تحتوي على كميات عالية من التربتوفان. تشمل هذه الأطعمة الدجاج والبيض والجبن والأسماك والديك الرومي والحليب.

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