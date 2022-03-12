5 أشياء عليكِ تجنبها لجذب انتباه الرجل.. بينها «تسريحة الشعر والروج»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تتفن كل امرأة في الاهتمام بنفسها وبمظهرها لتحصل على إعجاب شريكها طوال الوقت، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تهمل بعض الجوانب أو تبالغ في البعض الآخر، ما يتسبب في حدوث نتيجة عكسية تنفر الرجل منها.

ويستعرض «هن» في التقرير التالي، أشياء عليك تجنبها لتكوني جذابة أكثر في عين شريكك، وفق موقع «statesboroherald» الأمريكي.

تسريحات الشعر الغريبة

تعتقد أغلب النساء أنه كلما كان مظهرها مختلف، كلما كانت أجمل وستجذب انتباه جميع الرجال، لكن الحقيقة أنها ستجذب الانتباه لشكل شعرها الغريب وغير المألوف، إلا أن معظم الرجال يفضلون الشعر الطويل الناعم والحريري.

استخدام كريم الأساس بكثرة

تستخدم النساء كريم الأساس، لإخفاء العيوب والخطوط الدقيقة، ومع ذلك يجب تطبيقه كطبقة رقيقة ومتساوية ليمتزج مع البشرة، إذ يتسبب الإفراط في الاستخدام إلى ظهور طبقة غير مريحة على الوجه، ويجب ألا يتمكن أي شخص من معرفة أن الفتاة تخفي عيوبًا في وجهها فالقليل دائمًا هو الأفضل.

الرموش الصناعية

عند استخدام الرموش الصناعية تبدو وكأنها غير حقيقية، ويدل ذلك على أنكِ لا تثقين بمظهرك أو تميلين إلى المبالغة في الأمور، ويعد استخدم ماسكارا عالية الجودة التي تجف بسرعة أنسب اختيار لكِ، فالرجال يحبون العيون الجميلة الخالية من مساحيق التجميل.

اصفرار الأسنان ورائحة الفم الكريهة

إذا كنتِ تعاني من اصفرار الأسنان ورائحة الفم الكريهة، غالبا ما يكون مصدر هذه المشكلة سوء النظافة أو ربما تحتاجين إلى تقليل تناول القهوة أو الشاي، لذا عليك علاج مصدر المشكلة والاهتمام باستخدام معجون أسنان مبيض.

أحمر الشفاه الداكن

يعد أحمر الشفاه بشكل عام أداة رائعة لجعل شفتيك أكثر جمالاً وتحديدًا، لكن إذا أسيء استخدامه، يمكن أن يصبح قلم تحديد الشفاه سبب تدمير إطلالتك في أي مناسبة، لذا يحب استخدام أحمر الشفاه وقلم تحديد الشفاه بالقرب من لون شفتيك، إذ تميل الألوان الداكنة إلى تلطيخ أسنانك أثناء التحدث أو الأكل.