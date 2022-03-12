الامارات | وقعت فوق زوجها فسحقته بوزنها الزائد !

شكرا لقرائتكم خبر عن وقعت فوق زوجها فسحقته بوزنها الزائد ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي زوجان معًا في الهند في أغرب قصة وفاة بعد أن سحقت الزوجة التي تزن 128 كيلو غراما زوجها أثناء صعودها مسرعة السلم لكي تساعد ابنها المريض الذي كان يعاني مشاكل في التنفس .

وحسب وسائل إعلام هندية أن الزوجة انزلقت على زوجها بالخطأ فمات في الحال، وأصيبت هي الأخرى بإصابات بالغة في رأسها أدت الى موتها أيضا.

وتم استدعاء الأجهزة الأمنية لنقل الجثث واستكمال الاجراءات.

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