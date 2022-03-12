معلومات عن نيفين مندور الشهيرة بطلة فيلم «اللي بالي بالك» بعد ظهورها مجددا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة بين التعاطف والجدل، أثارتها الفنانة نيفين مندور، الشهيرة بـ«فيحاء» بطلة فيلم «اللي بالي بالك» عقب ظهورها الإعلامي الأخير، بعدما تبدلت ملامحها، وأظهرت فارق العُمر، في حوار فتحت فيه الفنانة الغائبة قلبها، متحدثة عن شائعات زواجها من الفنان محمد سعد، وسببب اختفائها عن الساحة الفنية، فضلًا عن تفاصيل واقعة القبض عليها الشهيرة بتهمة تعاطي المخدرات.

وقالت نيفين: «الموضوع ده بيضايقني.. الموضوع كان خاص بوالدي مش بيا خالص، بس هما حبوا يكسروه بيا، وأنا اللي روحت في الرجلين، وهو كان بين نارين، سمعته وكمان سمعت بنته».

وبدأ رواد منصات التواصل الاجتماعي يتداولون صور نيفين مندور من الفيلم الشهير، وصورها بآخر ظهرو لها، متغزلين في ملامحها التي احتفظت بجمالها حتى الآن، لتتصدر الفنانة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن الفنانة نيفين مندور.

من هي الفنانة نيفين مندور؟

نيفين مندور من مواليد 16 يونيو 1980.

بدأت مشوارها الفني مُبكرًا، خلال مشاركتها في المسرحيات المدرسية وكذلك بالجامعة.

قدمت أول بطولة لها في السينما من خلال فيلم اللي بالي بالك عام 2003.

وظهرت لأول مرة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل (راجعلك يا إسكندرية) عام 2005.

في مارس عام 2013، ألقي القبض عليها بتهمة تعاطي المخدرات، بعد محاولتها الهرب من أحد الأكمنة الأمنية بالإسكندرية، حيث تم حيازة «سيجارة حشيش» و4 طلقات نارية داخل سيارة بصحبة شابين، و40 جراما من مسحوق الهيروين.

أفرج عنها بعد دفع كفالة، وتحرر المحضر رقم 6377 لسنة 2016، وأطلق سراحها.

حُبست نيفين مندور مرة أخرى بتهمة مماثلة في العام 2016، وأخلي سبيلها بسند إقامة.

ظهرت منذ عدة أعوام قليلة في صورة بملامح مختلفة عما اعتاد عليه الجمهور.

لديها صفحة على منصّات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تنشر عليها الأدعية، وسورا قرآنية.