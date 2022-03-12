أسرع علاج لارتفاع إنزيمات الكبد.. اعرف حجم الإصابة أولا

القاهرة - سمر حسين - صحة

ارتفاع إنزيمات الكبد، مشكلة صحية خطيرة يعاني منها العديد من مُصابي أمراض الكبد، بسبب التهاب الكبد، وتلف خلاياه، حيث تقوم خلايا الكبد التالفة أو الملتهبة بإطلاق إنزيمات في مجرى الدم.

أسرع علاج لارتفاع إنزيمات الكبد

وفقًا لما ذكره الدكتور أشرف عقبة، أستاذ الباطنة العامة، بجامعه عين شمس، لـ«هُن»، فإنه لا يوجد علاج سريع ثابت لارتفاع إنزيمات الكبد، لأن الأمر يتوقف على سبب ارتفاع الإنزيمات: «في أسباب كتير لارتفاع إنزيمات الكبد، وكل علاج بيتوقف على السبب».

علاج ارتفاع إنزيمات الكبد

كان موقع WEBMD الطبي، ذكر عدة نصائح لعلاج ارتفاع إنزيمات الكبد، التي تتوقف على الأسباب، جاءت على النحو التالي:

علاج المرض الكبدي الدهني

يعتمد علاج المرض الكبدي الدهني على الوصول إلى وزن صحي، وتناول نظام غذائي مُحدد، غني بالحبوب والفواكه والخضروات والسمك والمكسرات والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان منزوعة الدسم، فضلًا عن تجنب السكر والملح المضاف والدهون المتحولة والمشبعة، والتوقف عن بعض المشروبات، فضلًا عن ممارسة الرياضة.

علاج المتلازمة الاستقلابية

يتوقف العلاج هنا على اتباع بعض النصائح الوقائية اليومية، أمثال:

خسارة الوزن.

زيادة النشاط البدني من خلال ممارسة التمارين الرياضية.

السيطرة على مستويات السكر في الدم.

التحكم في التوتر.

علاج التهاب الكبد قصير الأمد

يتووقف العلاج على الحصول على قسطٍ كافٍ من الراحة والإكثار من شرب السوائل.

أسرع علاج لارتفاع إنزيمات الكبد.. نصائح للوقاية

هناك بعض النصائح الوقائية، لتجنب ارتفاع إنزيمات الكبد تمامًا، تتمثل في الأتي:

الحصول على لقاح التهاب الكبد أ وب.

تجنب مشاركة أدوات ملوثة بالدم.

اتباع نظام غذائي صحي.

مراقبة الوزن.

السيطرة على مستويات السكر في الدم.

تناول الأدوية أو الأعشاب أو المكملات الغذائية التي تساعد على العلاج.

زيادة النشاط البدني وممارسة الرياضة بانتظام.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الدهون والسكر والملح، والابتعاد عن الأطعمة المقلية، والسريعة.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف، وعلى رأسها الفواكه، والخضروات، والخبز، والأرز، والأكلات المصنوعة من الحبوب الكاملة.

تجنب الكحوليات تمامًا.