هل يحدث حمل قبل الأربعين؟.. طبيب يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل يحدث حمل قبل الأربعين، سؤال يدور في أذهان الكثيرين، حيث أصبح إنجاب طفل في سن الأربعين أمرًا شائعًا بشكل كبير بين النساء، وتوضح الأبحاث أن المعدل زاد منذ السبعينيات، حيث تضاعف عدد المواليد بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 40 و44 عامًا بين عامي 1990 و2012، وفق موقع «هيلث لاين» الطبي.

هل يحدث حمل قبل الأربعين؟

نظرًا للتقدم في التكنولوجيا المتعلقة بالخصوبة والحمل والولادة، أصبح من الممكن الإجابة على سؤال هل يحدث حمل قبل الأربعين، إذ يمكن ولادة طفل بأمان في سن الـ40، ومع ذلك فإن حدوث أي حمل بعد سن الأربعين يعتبر خطرًا كبيرًا على الأم والطفل لعدة أمور منها:

- ارتفاع ضغط الدم، قد يزيد هذا من خطر حدوث مضاعفات الحمل مثل تسمم الحمل.

- سكري الحمل.

- العيوب الخلقية مثل متلازمة داون.

- إجهاض.

- انخفاض الوزن عند الولادة.

- الحمل خارج الرحم.

تأثير العمر على الخصوبة

وردا عل سؤال هل يحدث حمل قبل الأربعين؟ أصبح التقدم في تكنولوجيا الخصوبة قوة دافعة في زيادة عدد النساء اللائي يردن الإنجاب في سن كبيرة، وتشمل بعض الخيارات المتاحة للنساء ما يلي:

- علاجات العقم مثل أطفال الأنابيب.

- تجميد البويضات عندما تكون أصغر سنًا بحيث يمكنك إتاحتها عندما تكبر.

- بنوك الحيوانات المنوية.

- تأجير الأرحام.

ومع توفر كل هذه الخيارات، ينخفض معدل خصوبة المرأة بشكل ملحوظ بعد سن 35 عامًا، حيث يعاني ثلث النساء بعد سن 35 عامًا من مشاكل في الخصوبة، قد يرجع ذلك إلى عوامل خطرة تزداد مع تقدم العمر مثل:

- وجود عدد قليل من البويضات للتخصيب.

- بويضات غير صحية.

- لا يمكن للمبيضين إطلاق البويضات بشكل صحيح.

- زيادة خطر الإجهاض.

- زيادة فرص الإصابة بالظروف الصحية التي يمكن أن تعيق الخصوبة.

النتائج المترتبة على الحمل في سن الأربعين

معظم النساء بعد سن 45 عاما لا يمكن أن يحملن بشكل طبيعي، وقد يكون هناك المزيد من الأوجاع والآلام بسبب المفاصل والعظام التي بدأت بالفعل مع تقدم العمر، قد تكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وسكري الحمل، وقد يكون التعب المرتبط بالحمل أكثر وضوحًا.

تأثير العمر على المخاض والولادة

قد تقل احتمالية الولادة الطبيعية بعد سن الأربعين، ويرجع ذلك إلى علاجات الخصوبة التي يمكن أن تزيد من خطر الولادة المبكرة، وقد تكون أيضًا في خطر متزايد من الإصابة بمقدمات الارتعاج، ما قد يستلزم إجراء عملية قيصرية لإنقاذ الأم والطفل.

فوائد الإنجاب في سن متأخر قد تفوق فوائد إنجاب طفل في وقت لاحق من العمر فوائد إنجاب الأطفال عندما تكون في العشرينات أو الثلاثينيات من العمر يتمثل ذلك في:

- ربما تكون الأم أسست حياتها المهنية، ويمكنها الآن تخصيص المزيد من الوقت لتربية الأطفال.

- قد يكون الوضع المالي أفضل بكثير.

ورد الدكتور علي خيال استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، على سؤال هل يحدث حمل قبل الأربعين؟ بأن نسبة حدوث حمل بعد سن الأربعين قليلة جدًا مقارنة بالحمل في العشرينات والثلاثينات، لكن عند حدوث حمل في سن الأربعين لا بد من الاطمئنان دائما بالسونار من أن الحمل سليم، وأنّه يوجد داخل الرحم ولا يوجد مشاكل، وفي بداية الحمل يجب عمل فحوصات وقياسات معينه للجنين لاستبعاد إنجاب طفل منغولي، وعمل سونار تفصيلي في نصف الحمل عند الأسبوع العشرين تقريبا؛ لتجنب وجود التشوهات والعيوب الخلقية.

أضرار الحمل في سن متقدمة

مشكلة الحمل في السن المتقدمة تجعل الأم عرضة أكثر للضغط ولسكر الحمل، ولارتفاع نسبة التشوهات بالجنين، ويزيد أيضا من نسبة حدوث الإجهاض وبالتالي تحتاج الأم دائما إلى متابعة مستمرة، والالتزام بالتحاليل والفيتامينات والأدوية، واتباع نظام معين مع الطبيب الخاص، وتقل فرصة الولادة الطبيعية مقارنة بالنساء اللائي يحملن في سن أصغر.