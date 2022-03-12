«العمروسي» تفوز بالمفتاح الذهبي في «الدوم».. وليلى علوي: حبيت الأغنية منك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت المتسابقة نادين العمروسي في المرحلة الثانية من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب في مسار الغناء، بأغنية «زي العسل» للفنانة صباح.

وعلق المخرج تامر محسن، على أداء المتسابقة قائلا: «صوتك مبهج وفعلا زي العسل.. برافو عليكي واستمتعت بصوتك المبهج».

وأوضح محسن، أنّ لجنة التحكيم مسؤولية للحكم بين الاختيارات «بحاول أتواصل مع اللي خرجوا وأقولهم إزاي يعجالوا أي نقاط ضعف عندهم»

ليلى علوي: حبيت الأغنية واتبسطت بيكي

بينما أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بأداء المتسابقة نادين العمروسي: «صوتك حلو وإحساسك أحلى.. وحقيقي حبيت الأغنية منك واتبسطت بيكي».

وقال المايسترو نادر عباسي، صوتك رايق وبيذكرنا بزمن الفن الجميل، وعندك إمكانيات وألوان في صوتك كبيرة جدا، تقدري تقدميها للجمهور المصري.

وأوضح عباسي، أنه شارك في اكتشاف المواهب لأول مرة من خلال برنامج متخصص، وأن برنامج الدوم يعتبر مؤسسة تساعد الشباب على الإبداع في الفن من أجل مصر.

وحصلت المتسابقة نادين على العمروسي على فرصة للتأهل للمستوى الثالث من خلال «المفتاح الذهبي» الذي يتاح التصويت من خلاله للجمهور لأول مرة.

وتضمنت لجنة التحكيم بالمستوى الثاني من برنامج الدوم، المخرج تامر محسن، والفنانة ليلى علوي، المايسترو نادر عباسي، جدير بالذكر أن برنامج الدوم تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر»، ويذاع على فضائية «ON».

إتاحة التصويت للجماهير في برنامج الدوم

وأصبح التصويت متاحا للجماهير من أجل إنقاذ مواهب برنامج الدوم، عبر رقم 4050، أو من خلال التصويت عبر رسائل «Sms»، من خلال الموقع الرسمي لبرنامج «الدوم» في حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف.

لجنة التحكيم المكونة من النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والموسيقار العالمي نادر عباسي، وبرنامج الدوم تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر».