علاج ضغط الدم المرتفع بالماء.. اعرف جسمك محتاج كام كوب لتخطي الأزمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج ضغط الدم المرتفع بالماء، واحد من الأمور الأكثر بحثًا بين الكثير من الأشخاص الذين وقعوا فريسة للقاتل الصامت، وهو ارتفاع ضغط الدم، بوابة العديد من الأمراض الكارثية التي قد تصل إلى الوفاة في النهاية.

ويفضل العديد من الأشخاص عدم الاعتياد على الأدوية المعالجة لارتفاع ضغط الدم، لتجنب آثارها الجانبية، واللجوء للنصائح الوقائية من المرض، كعلاج ضغط الدم المرتفع بالماء.

علاج ضغط الدم المرتفع بالماء

وبحسب ما ذكره موقع webmd الطبي، فإن الماء بالفعل قادر على علاج ضغط الدم المرتفع، على الرغم من كونه شراب بسيط، لكنه يساعد في إنقاص ضغط الدم.

وعادًة ما يعاني أصحاب ضغط الدم المرتفع من الجفاف المزمن الذي يزيد من ارتفاع الضغط، ويقلل من قدرة الجسم على نقل الدم بكفاءة، ما يسبب قوة ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية، وعبئا على القلب والأوعية الدموية ويجعلها تعمل بأقل كفاءة، لذا حاول تناول من كوب إلى اثنين من الماء على الفور، لاستعادة كمية كافية من الدم في جسمك وتقليل ضغط الدم، خصوصا أنّ الماء عنصر مهم وضروري في نقل الدم في جميع أنحاء الجسم، لذا فإنه من دون كميات كافية من الماء، يمكن أن تضيق الأوعية الدموية، ولا يحتفظ الجسم بالسوائل.

ولكي تواجه ارتفاع ضغط الدم بوجهٍ عام، تناول من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا، للحفاظ علي صحتك.

علاج ضغط الدم المرتفع بالماء

ووفقًا للدكتورة مايسة شوقي، استشاري الصحة العامة، لـ«هُن» فإنّ هناك بعض العادات اليومية التي تعالج ضغط الدم المرتفع بالماء، على النحو التالي:

- تناول عصير الرمان عصير الرمان، الذي يحتوي على خصائص تثبيط ACE؛ لتخفف من انقباض الأوعية الدموية.

- الاعتماد على استخدام زيت الزيتون، الذي يحتوي على مادة البوليفينول، وهي مركبات مضادة للالتهاب تساعد في تقليل ضغط الدم.

- تناول المياة للمساعدة في حفظ سوائل الجسم، ونقل الدم، ما يخفض من ارتفاع الضغط.

- تناول الكركديه، الذي يحتوي على المواد الكيميائية النباتية النشطة، التي تعمل كمثبط طبيعي لـمثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وتخفض ضغط الدم.