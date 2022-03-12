طبيب روسي: حرارة المريض تبقى مرتفعة لشهور بعد شفائه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشفت كبير الأطباء في دائرة الأورال الفدرالية الروسية د. سيرغي توكاريف، أن الإصابة بفيروس كورونا، قد تتسبب في بقاء الفيروس التاجي في حالة نشيطة داخل خلايا جسم الإنسان، بعد أشهر من الإصابة.

وأوضح أن درجة حرارة المريض تبقى مرتفعة وتتراوح بين 37 و37.5 درجة مئوية على مدى أشهر، وذلك بعد إصابته، مشيرا إلى أن هذا الأمر له علاقة باضطرابات في عمل جهاز الأعصاب، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وأضاف: "العدوى لا تزال تعيش داخل الخلايا، لكنها لا تخرج من جهاز التنفس، أي أن الإنسان عاجز عن نقل الفيروس إلى آخرين. وقد يستمر ارتفاع درجة الحرارة حتى 37 أو 37.5 درجة مئوية بعد انتهاء المسار الخطير للمرض خلال فترة طويلة، أي على مر شهر أو شهرين. وسبق لنا أن سجلنا حالة ارتفاع درجة الحرارة لدى المرضى لمدة 4 أشهر.

وإذا ظلت درجة الحرارة مرتفعة أوصى الطبيب أن يخضع المريض لفحص طبي إضافي وفحص الدم العام والتأكد من نسبة تخصيبه بالأكسجين. وفي حال عدم اكتشاف أية ظواهر خطيرة نصح بالتوقف عن الذعر والتوقف عن قياس درجة الحرارة.