توقعات الأبراج وحظك اليوم 12/3: ترقية لهذا البرج.. وبداية رائعة لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدّم لكم توقّعات الأبراج وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

برج الحمل

مهنيًا: قد واصلت العمل الجاد لشهور دون تعب أو ملل لتحقيق أهدافك.

عاطفيًا: ستمر بمشاعر عاطفية جيدة مع شريك حياتك.

ماليًا: تشعر بالإحباط لعدم قدرتك على إيجاد مصدر دخل ثاني.

- برج الثور

مهنيًا : تمتلك طاقة كبيرة، ما يجعلك تحقق المزيد من الأهداف.

عاطفيًا : حاول أن تستمد طاقة إيجابية من شريكك حياتك، واستفد منها.

ماليًا : حاول لا تشغل بالك بالأفكار السلبية حول المال، حتى لا تنزعج.

- برج الجوزاء

مهنيًا : يطلب منك رئيسك في العمل تولي المزيد من المهام.

عاطفيًا : عليك اتخاذ قرار مصيري يتعلق بحياتك العاطفية، لذلك خذ وقتك في التفكير.

ماليًا : تعمل بطريقة جيدة للوصول إلى هدفك في الاستقلال المالي.

- برج السرطان

مهنيًا: تستطيع إنجاز عمل صعب وتترقي في عملك.

عاطفيًا : يدعوك شريكك لتناول العشاء معه وقضاء وقت ممتع.

ماليًا : أنت في أفضل حالاتك لجني المزيد من الأموال.

- برج الأسد

مهنيًا: اعمل مع الآخرين لإنهاء المشاريع الكبيرة التي بدأتها.

عاطفيًا : تفضل قضاء الوقت بمفردك مع كتاب جيد بعيدا عن شريك حياتك.

ماليًا : تجد أن العمل الإضافي يحقق لك المزيد من الأموال.

- برج العذراء

مهنيًا: كن حذرًا من أصدقائك في العمل، يحاولون الوقوع بك للتخلى عن أهدافك.

عاطفيًا : تحاول جاهدا إقناع شريك حياتك بوجهة نظرك.

ماليًا : حاول التفكير لحل الأزمة المالية التي تمر بها.

- برج الميزان

مهنيًا : يمثل اليوم بداية رائعة لتحقيق الكثير من طموحاتك.

عاطفيًا : تشعر بالغضب تجاه شريك حياتك، لا تستسلم سريعا لمشاعرك السلبية.

ماليًا : تفكر في البحث عن وظيفة عمل أخرى لزيادة دخلك.

- برج العقرب

مهنيًا: هذا هو الوقت المناسب للبحث عن وظيفة جديدة من أجل تحسين دخلك.

عاطفيًا : تحتاج إلى قضاء بعض الوقت مع شريك حياتك للتحدث بشأن علاقتكما.

ماليًا : تحصل على أموال كثيرة، حاول استغلالها في إسعاد الآخرين.

- برج القوس

مهنيًا : ستحصل على ترقية كبيرة في وظيفتك تشعرك بالفخر.

عاطفيًا : ترغب اليوم في اغتنام الفرصة لتحسين علاقتك مع شريك حياتك.

ماليًا : عليك مواجهة مشاكلك بشكل واقعي والتغلب على مخاوفك.

- برج الجدى

مهنيًا: تشعر اليوم بالقلق والانزعاج بشأن مستقبلك.

عاطفيًا : تحاول بذل قصارى جهدك للحفاظ على حياتك العاطفية.

ماليًا : حاول التفكير لحل الأزمة المالية التي تمر بها ولتحديد أولويات احتياجاتك.

- برج الدلو

مهنيًا: تبدأ اليوم مرحلة جديدة رائعة في حياتك المهنية.

عاطفيًا : حان الوقت لإعطاء شريك حياتك بعض الاهتمام والحب.

ماليًا : لا داعي للقلق بشأن أوضاعك المادية، ستتحسن الأحوال.

- برج الحوت

مهنيًا: هذا يوم رائع بالنسبة لك تبدأ في مشروع جديد.

عاطفيًا: هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ القرارات الهامة بشأن علاقتك مع شريك حياتك.

ماليًا: حان الوقت لوضع خطة لسداد الديون المتراكمة عليك.