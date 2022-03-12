توقعات الأبراج وحظك اليوم 12/3: ترقية لهذا البرج.. وبداية رائعة لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدّم لكم توقّعات الأبراج وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".
برج الحمل
مهنيًا: قد واصلت العمل الجاد لشهور دون تعب أو ملل لتحقيق أهدافك.
عاطفيًا: ستمر بمشاعر عاطفية جيدة مع شريك حياتك.
ماليًا: تشعر بالإحباط لعدم قدرتك على إيجاد مصدر دخل ثاني.
- برج الثور
مهنيًا : تمتلك طاقة كبيرة، ما يجعلك تحقق المزيد من الأهداف.
عاطفيًا : حاول أن تستمد طاقة إيجابية من شريكك حياتك، واستفد منها.
ماليًا : حاول لا تشغل بالك بالأفكار السلبية حول المال، حتى لا تنزعج.
- برج الجوزاء
مهنيًا : يطلب منك رئيسك في العمل تولي المزيد من المهام.
عاطفيًا : عليك اتخاذ قرار مصيري يتعلق بحياتك العاطفية، لذلك خذ وقتك في التفكير.
ماليًا : تعمل بطريقة جيدة للوصول إلى هدفك في الاستقلال المالي.
- برج السرطان
مهنيًا: تستطيع إنجاز عمل صعب وتترقي في عملك.
عاطفيًا : يدعوك شريكك لتناول العشاء معه وقضاء وقت ممتع.
ماليًا : أنت في أفضل حالاتك لجني المزيد من الأموال.
- برج الأسد
مهنيًا: اعمل مع الآخرين لإنهاء المشاريع الكبيرة التي بدأتها.
عاطفيًا : تفضل قضاء الوقت بمفردك مع كتاب جيد بعيدا عن شريك حياتك.
ماليًا : تجد أن العمل الإضافي يحقق لك المزيد من الأموال.
- برج العذراء
مهنيًا: كن حذرًا من أصدقائك في العمل، يحاولون الوقوع بك للتخلى عن أهدافك.
عاطفيًا : تحاول جاهدا إقناع شريك حياتك بوجهة نظرك.
ماليًا : حاول التفكير لحل الأزمة المالية التي تمر بها.
- برج الميزان
مهنيًا : يمثل اليوم بداية رائعة لتحقيق الكثير من طموحاتك.
عاطفيًا : تشعر بالغضب تجاه شريك حياتك، لا تستسلم سريعا لمشاعرك السلبية.
ماليًا : تفكر في البحث عن وظيفة عمل أخرى لزيادة دخلك.
- برج العقرب
مهنيًا: هذا هو الوقت المناسب للبحث عن وظيفة جديدة من أجل تحسين دخلك.
عاطفيًا : تحتاج إلى قضاء بعض الوقت مع شريك حياتك للتحدث بشأن علاقتكما.
ماليًا : تحصل على أموال كثيرة، حاول استغلالها في إسعاد الآخرين.
- برج القوس
مهنيًا : ستحصل على ترقية كبيرة في وظيفتك تشعرك بالفخر.
عاطفيًا : ترغب اليوم في اغتنام الفرصة لتحسين علاقتك مع شريك حياتك.
ماليًا : عليك مواجهة مشاكلك بشكل واقعي والتغلب على مخاوفك.
- برج الجدى
مهنيًا: تشعر اليوم بالقلق والانزعاج بشأن مستقبلك.
عاطفيًا : تحاول بذل قصارى جهدك للحفاظ على حياتك العاطفية.
ماليًا : حاول التفكير لحل الأزمة المالية التي تمر بها ولتحديد أولويات احتياجاتك.
- برج الدلو
مهنيًا: تبدأ اليوم مرحلة جديدة رائعة في حياتك المهنية.
عاطفيًا : حان الوقت لإعطاء شريك حياتك بعض الاهتمام والحب.
ماليًا : لا داعي للقلق بشأن أوضاعك المادية، ستتحسن الأحوال.
- برج الحوت
مهنيًا: هذا يوم رائع بالنسبة لك تبدأ في مشروع جديد.
عاطفيًا: هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ القرارات الهامة بشأن علاقتك مع شريك حياتك.
ماليًا: حان الوقت لوضع خطة لسداد الديون المتراكمة عليك.