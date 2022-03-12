أفضل الهدايا.. أهم الفحوصات اللازمة للأمهات للاطمئنان على صحتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم يبحث معظم الأبناء عن هدايا مختلفة وقيمة لتقديمها، وغالبًا أكثر ما يشغل معظم الأبناء الاطمئنان على صحة الأم.

لذا يمكن أن تقدم لها هدية متميزة من خلال عمل أهم الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتها، نظرًا لأن معظم الأمهات تتجاهل الأمر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع everydayhealth، والتي تتمثل في:

الماموجرام

يعتبر صورة اشعاعية على الثدي، من الضروري القيام بذلك الفحص وخاصًة إذا كانت الأم بين الـ 40، 50 عامًا، أي يساهم في الكشف عن أورام الثدي مبكرًا قبل انتشارها، حيث يكون ضروري فحصها على الأقل مرة كل عامين، ولا بد التواصل مع الطبيب المختص في حالة أن هناك تاريخ وراثي للعائلة عن الإصابة بسرطان الثدي، وتتراوح قيمة الفحص ما بين الـ 300 جنيه إلى 1300 جنيه.

اختبار كثافة العظام

عبارة عن أشعة سينية تمر فوق الفخذ والعمود الفقري من الأسفل، للكشف عن فقدان أنسجة العظام، وعادة ما تحتاج النساء ذلك الأختبار، بعد بلوغ الـ65 عامًا، وفي حالة وجود تاريخ وراثي خاص بهشاشة العظام أو الكسور يمكن أن يتم عمل الاختبار قبل ذلك، مع العلم أن صحة العظام عند النساء تتأثر بشكل كبير بعد إنقطاع الطمث، لذا يحميك هذا الأختبار في تغيير نمط الحياة من خلال تلقي الأدوية المناسبة في حالة الكشف عن هشاشة عظام، وتتراوح قيمة الفحص ما بين الـ 300 جنيه إلى 950 جنيه.

مسحة عنق الرحم

يوصى بذلك الفحص للنساء بشكل عام، بداية من 21 إلى 65 عامًا، حيث يكشف عن سرطان عنق الرحم أو في حالة وجود خلايا سرطانية، وفقًا لدراسة أجريت في يناير 2017 في مجلة cancer، أن عدد النساء التي تموت بسبب سرطان عنق الرحم أكبر مما كان يعتقد سابقًا خاصةً لكبار السن، قد تحتاج القيام بها مرة كل عام، وتتراوح قيمة الفحص من 750 جنيه إلى 1500 جنيه.

منظار القولون

من الضروري أن تخضع معظم النساء للقيام منظار القولون، عند بلوغ الـ 50 عامًا، ولكن في حالة وجود بعض عوامل الخطر مثل العامل الوراثي من الإصابة بسرطان القولون، أو التهاب القولون التقرحي، أو داء كرون، يمكن أن يتم إجراء الفحص بشكل مبكر، يساهم ذلك الفحص في الكشف المبكر، وعليه يقلل من خطر الوفاة، وتتراوح قيمة الفحص من 2300 جنيه إلى 4550 جنيه.

فحص الكوليسترول

نظرًا إلى أن السبب الرئيسي لوفاة العديد من السيدات أمراض القلب والأوعية الدموية، الناتجة عن ارتفاع الكوليسترول بالدم، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكري، كما أن تراكم الكوليسترول قد يتسبب في حدوث انسداد يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية، يكون فحص الكوليسترول من خلال اختبار دم يتم تحديد نسبته من خلاله، وتتراوح قيمة الفحص من 50 جنيه إلى 200 جنيه.

فحص سكر الدم

عند بلوغ السيدات الـ 45 عامًا ينصح بفحص السكر، وخاصةً الحالات التي تعاني من السمنة، أو تظهر عليها بعض الأعراض المرتبطة بمرض السكري، ومنها الشعور بالعطش الشديد، تنميل القدمين، عدم وضوح الرؤية، وغالبًا ما يكون الفحص من خلال اختبار الدم أثناء الصيام للكشف عن مستويات السكري، وتتراوح قيمة الفحص من 150 جنيه إلى 250 جنيه.

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