ناهد السباعي تثير الجدل بسبب مشهد ساخر مع محمد حاتم «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة ناهد السباعي، حالة من الجدل، بين متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بسبب ظهورها في مشهد تمثيلي ساخر مع الفنان محمد حاتم.

«مشهد تيك توك»

وظهرت الفنانة ناهد السباعي مع الفنان محمد حاتم وهما يجسدان مشهد «جوزك مات إزاي» الشهير على «تيك توك»، حيث وجه لها «حاتم» سؤالا قائلًا: «جوزك مات إزاي»، لترد: «مات مسموم»، ليعقب عليها في المقطع المصور الطريف: «والكدمات اللي على وشه»، لترد: «ماكنش عايز يبلع السم».

وعلقت ناهد السباعي، في إشارة لدورها هي والفنان محمد حاتم بمسلسل «منورة بأهلها»، قائلة: «المايكل أو مهاب اتقتل في نفس اليوم بطريقتين مختلفتين تفتكروا مين اللي عمل كده».

جدل بين المتابعين

وعلى الفور أحدث المقطع حالة من الجدل، حيث أشار البعض من رواد موقع التواصل الاجتماعي أن الظهور هو إشارة لتجسيدها دور «ماري» في المسلسل.

أحداث مسلسل منورة بأهلها

وبدأ مسلسل منورة بأهلها، مؤخرًاعلى إحدى المنصات عبر الإنترنت، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والغموض، وذلك حول التحقيق في جريمة قتل شاب يُدعى «مهاب» داخل منزله، وتحاول النيابة كشف الغموض المحيط بالحادث من خلال مجموعة من قصاقيص الصور.

أبطال مسلسل منورة بأهلها

والمسلسل من بطولة ليلى علوي، وباسم سمرة، وغادة عادل، ناهد السباعي، ومحمد حاتم، وأحمد السعدني، وسلوى خطاب، وعباس أبو الحسن، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج يسري نصر الله.

مواعيد عرض مسلسل منورة بأهلها

يُعرض مسلسل منورة بأهلها، يوميا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الـ11 مساء، وقد حظى بنسب مشاهدات مرتفعة.

الجدير بالذكر أن المسلسل يدور على مدار 10 حلقات فقط.