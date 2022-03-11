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سعر خيالي لـ«شنطة» ياسمين صبري.. بملايين الجنيهات «صور»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ياسمين صبري

بين الوقت والآخر تتصدر الفنانة ياسمين صبري محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط لأدوارها وأعمالها الفنية، أو حتى لتصريحاتها الإعلامية، ولكن لإطلالاتها المختلفة والتي تخطف الأنظار بذوقها الرفيع وسعرها المرتفع.

ومؤخرًا، تألقت الفنانة ياسمين صبري في آخر أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، وهي ترتدي فستان أسود، وبجانبها حقيبة خضراء كبيرة خطفت الأنظار بشكل كبير.

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حقيبة ياسمين صبري

واختارت ياسمين صبري، حقيبة من توقيع ماركة «hermes» الفرنسية، والتي تعد ماركة مفضلة لديها، حيث ظهرت بحقائبها مرارًا وتكرارًا. 

وتميزت الحقيبة بكونها كلاسيكية، باللون الأخضر الغامق، والتي جاءت مصنوعة من جلد التمساح السميك، فهي تستغرق عملية ووقت طويل في صبغ جلد التمساح فضلًا عن اختيار مقابضها الثمينة.

سعر حقيبة ياسمين صبري 

وجاءت الحقيبة بسعر مرتفع للغاية، حيث وصل سعرها لـ 212٬759 دولار أمريكي، وهو ما يتخطى 3 ملايين جنيه مصري، كما إنها تُعرض للبيع في المزادات الضخمة بسعر 85 ألف دولار، أي ما يعادل مليون و300 ألف جنيه مصري.

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حقائب ثمينة لـ ياسمين صبري

الجدير بالذكر إنه في يناير 2021، ظهرت ياسمين صبري بحقيبة كبيرة الحجم وفاتحة اللون، من «جلد توجو» باللون البني الفاتح، جاءت مزينة بمقابض علوية مصنوعة من جلد الـ«مدرفل»، وإكسسوارات باللون الذهبي، من توقيع ماركة hermes، ووصل سعرها حينها إلى 20 ألف دولار أمريكي، أي ما يزيد على 312 ألف جنيه مصري.

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ياسمين صبري مع أسرتها في نيويورك 

ومؤخرًا نشرت «ياسمين» صورة جمعتها بوالدتها وعدد من أفراد أسرتها، أثناء قضائها رحلتها في نيويورك، على تطبيق «إنستجرام»، ودونت عليها بالإنجليزية: «وقت رائع مع مولودنا الجديد»، وذلك في إشارة منها إلى استقبال أسرتهم لطفل جديد دون الإفصاح عن هويته.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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