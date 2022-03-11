شائعات ومعلومات طبية خاطئة عن كورونا.. صدقها البعض حتى كذبها العلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

منذ بدء جائحة كورونا ظهرت العديد من المعلومات الطبية المختلفة التي تشير إلى الوقاية من فيروس كورونا، ومنها معلومات خاطئة وأخرى صحيحة، لذا سنوضح في السطور التالية تلك التفاصيل الطبية الخاطئة التي يظن البعض بأنها تقي من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday.

فيتامين د يقي من العدوى

كشفت ورقة بحثية منشورة بمجلة Aging Clinical and Experimental Research في 1 مايو 2020، أن هناك علاقة بين المستويات المنخفضة في فيتامين د بالجسم وارتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا.

بناءً على ذلك، افترض مؤلفو الورقة البحثية أن النظام الغذائي الغني بفيتامين قد يوفر حماية ضد الإصابة بعدوى كوفيد-19 بشكل جزئي.

ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي يثبت أن فيتامين د، سواء مصادره الطبيعية أو مكملاته الغذائية، يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا أو يساهم في علاج المصابين به، بحسب باحثون من مركز الطب المبني على الأدلة بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.

ويشير تقرير أعده متخصصون مؤسسات مختلفة في المملكة المتحدة وأيرلندا وبلجيكا والولايات المتحدة، منشور بـ BMJ Nutrition Prevention & Health في مايو 2020، إلى عدم وجود أدلة علمية تؤكد أن مكملات فيتامين د مفيدة للوقاية من فيروس كورونا.

على الرغم من أن فيتامين د، يساعد فى الحفاظ على صحة الجسم بصورة عامة، إلا أنه تناوله بإفراط دون الرجوع إلى استشارة الطبيب، يمكنها أن تلحق الضرر بصحة الجسم، وخاصًة على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

الزنك يسيطر على فيروس كورونا

سرعان ما أنتشر بين الأشخاص أن المكملات الخاصة بالزنك، يمكنها أن تقي من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك لأنه من المعادن الأساسية التي تساهم في دعم جهاز المناعة.

وافترض فريق من الباحثين من روسيا وألمانيا واليونان، أن الزنك قد يساهم في وضعه بقائمة العلاجات التي تقي من الإصابة بفيروس كورونا، منشور بـ BMJ Nutrition Prevention & Health.

ويشير الباحثون أن التجارب التي ظهرت في المختبر، أوضحت أن الأيونات الموجودة في الزنك قادرة على تقليل عمل الإنزيم الذي يسهل عمل النشاط الفيروسي، مع العلم أنهم أشاروا أيضًا على عدم وجود دليل سريري حقيقي على مدى تأثير الزنك على فيروس كورونا.

ووفقًا للأبحاث التي أجريت على البشر، إن مكملات الزنك تمنع الإلتهاب الرئوي عند الأطفال الصغار، كما أن نقصة يتسبب في ضعف الاستجابات المناعية لدى كبار السن.

فيتامين سي يمكنه محاربة السارس

عادة ما يعتبر الأشخاص أن فيتامين سي، من العناصر الغذائية الرئيسية التي يمكنها أن تعالج الأنفلونزا ونزلات البرد، ولكن الأدلة الموجودة في الوقت الحالي، تعتبر محدودة وغالبًا ما تكون متناقضة بشأن تأثيرها في علاج الأنفلونزا ونزلات البرد، على الرغم من أنه يساعد في تعزيز ودعم وظيفة المناعة، ما جعل معظم الأشخاص تظن أنه يساعد في مكافحة عدوى فيروس كورونا.

ويمكن أن تكون تلك الاعتقادات قائمة على تجارب سريرية قائمة منذ نهاية سبتمبر 2020، على المرضى في الصين، والتي تشير إلى أن الجرعات الزائدة من فيتامين سي في الوريد الوخيم.

نظام الكيتو يعالج مصابي كورونا

يعتبر أنظمة الكيتو الغذائية، الغنية بالدهون، وتحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، بالكثير من الاهتمام في دوره في علاج مرضى فيروس كورونا أو في حالة الوقاية من الإصابة به، وذلك نظرًا لوجود بعض الأدلة التي تشير إلى قدرته في تعزيز صحة جهاز المناعة.

مع العلم لا يوجد حاليًا أدلة تشير إلى أن اتباع نظام الكيتو الغذائي، يمكن أ، يقي من الإصابة بفيروس كورونا أو في حالة الإصابة الوقاية منه، ولكن تشير العلامات على أن نظام الكيتو، يمكنه أن يقي من المخاطر الصحية المختلفة ومنها ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، كما يمكن أن يكون له بعض الآثار الجانبية، والتي تتشابه مع أعراض الأنفلونزا منها الصداع والغثيان، حدوث تغيرات في ضغط الدم.

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