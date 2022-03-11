فتاوى المرأة| 5 أسئلة دينية شائعة ومهمة اعرفي الرأي الشرعي فيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي شبل:

قبل أيام من عيد الأم والتي حظيت بمكانة عالية في الإسلام، وضمن اهتمام الخليج 365 بالمرأة، يرصد قسم إسلاميات أهم 5 أسئلة واستفسارات دينية يوجهها الكثيرات عبر المنصات الدينية المختلفة لبيان الرأي الشرعي فيها، وهي:

1 - لو نمت على جنابة بسبب البرد هل يجوز ترديد أذكار النوم؟ وما حكم النوم على جنابة؟

في حديث خاص لمصراوي، أجاب الدكتور محمد خليفة البدري، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر، مؤكدًا أنه يجوز ترديد أذكار النوم في حال النوم على جنابة؛ إذ لا يشترط على المسلم لترديد الأذكار أن يكون على طهارة.

حكم النوم على جنابة

وكان مجمع البحوث الإسلامية أوضح، في فتوى سابقة له حول حكم النوم على جنابة، أنه من السنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب، لكن الأولى أن لا ينام أو يأكل أو يباشر أي عمل إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءا كوضوئه للصلاة؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة.

واستشهدت لجنة الفتوى بما ورد عن عمار بن ياسر أن "النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ". رواه أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

2- ما حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، حيث قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ". ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.

وأشارت اللجنة، في بيان سابق بفتواها، إلى أن الحنفية وسفيان الثوري ذهبوا إلى جواز كشف المرأة قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].

وأوضحت لجنة الفتوى أن الراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة. ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه.

3- كيف تصلي المرأة في الأماكن العامَّة؟

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أوضح في إحدى فتاواه السابقة كيفية صلاة المرأة المسلمة في الأماكن العامة، مؤكدا أن لها ضوابط وشروط شرعية يجب مراعاتها، وهي:

- صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، بما في ذلك المسجد.

- ولكن إن خشيت المرأة فوات وقت صلاةٍ وهي خارج بيتها في مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها.

- فإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها.

- فإن لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحت صلاتها، وإن كان يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود.

- ورؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر.

- ويجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة وهي لابسة حذاءها ما دام طاهرًا.

4- ما حكم وضع الميك آب الخفيف وطلاء الأظافر في الوضوء؟

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر إحدى حلقات البث المباشر لصفحة الدار الرسميو على فيسبوك، قائلًا إن الفقهاء ذكروا بأن هناك عدة شروط لصحة الوضوء، من ضمنها ألا يكون هناك حائل بين الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها وبين الماء، وأوضح شلبي أن الحائل هو مادة قد تكون وضعتها المرأة على وجهها أو رأسها أو رجليها، وهي عبارة عن مادة صلبة أو قوية تمنع عن وصول الماء لأصل العضو، "فالمسألة ليست في خفته أو لا..المسألة هل يمنع وصول الماء عن أصل العضو أم لا"، ويؤكد شلبي إنه إذا كان هذا "الميك اب" ونحوه، يمنع وصول الماء فيجب إزالته قبل الوضوء، وإن لم يكن فيجوز الوضوء عليه بدون أي مشكلة.

5- معي مالي الخاص فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى بدار الإفتاء أن للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة.

وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون، ويجوز توكيل الأب أو غيره في إخراجه.