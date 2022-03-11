منها إنقاص الوزن.. اعرف فوائد الفستق الذي يوفرها لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تحرص كثير من ربات البيوت إلى شراء ياميش رمضان، والفستق من المكسرات الضرورية التي يتم تناولها في هذا الشهر، لكن هل تعلم ما هي الفوائد التي يقدمها لصحة الجسم؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقا لما ورد في موقع "stylecraze".

- إنقاص الوزن:

يحتوي الفستق على كمية وفيرة من الألياف، وتشير الدراسات إلى أن تناول الألياف يعزز الشبع، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

- تدعيم صحة الأمعاء:

تساعد الألياف الموجودة في الفستق على تسهيل الهضم، ومنع الإمساك، كما أن استهلاكه يزيد من عدد البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

- تحسين صحة القلب:

أفادت الأبحاث أن الفستق يساعد في منع أمراض القلب عن طريق زيادة مستويات الدهون الصحية، وخفض الكوليسترول الضار وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

- علاج مرض السكري:

يعمل الفستق أيضًا على زيادة مستويات الببتيد 1 ، وهو هرمون ينظم مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكري، ووفقت لأحد الدراسات، أنه يمكن أن يكون له آثار إيجابية على التحكم في نسبة السكر في الدم وضغط الدم والالتهابات والسمنة لدى مرضى السكري.

- مفيداً أثناء الحمل والرضاعة:

يقدم الفستق جرعة صحية من العديد من العناصر الغذائية المهمة أثناء الحمل، وذلك بسبب خصائصه الغذائية المهمة.

- محاربة الالتهاب:

تساعد المواد الحيوية الموجودة في الفستق في مكافحة الالتهاب، فضلا عن أنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة.

- تحسين الرؤية الصحية:

كونه مصدر غني من اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة الضرورية التي تمنع مشاكل الرؤية مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين.

- تعزيز الصحة الجنسية:

تشير الدراسات إلى أن الفستق يمكن أن يعمل كمنشط جنسي لدى الرجال، وذلك لأنه غني بالأرجينين والفيتوستيرول ومضادات الأكسدة.

- يبطئ الشيخوخة المبكرة:

يحتوي الفستق على فيتامين هـ الذي يساهم في منع الأشعة فوق البنفسجية المزمنة للجلد، بالإضافة إلى احتوائه على النحاس، ما يمنع تكوين التجاعيد ويعالج الجلد المترهل.